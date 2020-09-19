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شاهد.. "العويران" يفتح النار على "الفراج": احترم نفسك

Time منذ 54 دقيقة
Views 3596
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شاهد.. "العويران" يفتح النار على "الفراج": احترم نفسك

نواف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو لاعب نادي الشباب والمنتخب السابق سعيد العويران يهاجم الإعلامي الرياضي وليد الفراج بعد انتقاصه من صفقة الأرجنتيني إيفر بانيجا، الأمر الذي أثار غضب واستياء جماهير الشباب.

وقال العويران في رسالته التي انتقد فيها الفراج:" احترم نفسك يا وليد،  نادي الشباب نادي كبير وجميع رؤسائه عظماء أحترم نفسك نحن لا قليلين ألسنة ولا قاصرين ".

وكان وليد الفراج أعتذر لجماهير نادي الشباب، قائلا:" حبايبي جمهور الشباب .. إلا زعلكم لكم حق تزعلون ولكم حق نرضيكم، الوعد الليلة في الدوري مع وليد إلا زعلكم تراكم غالين وليثكم غالي ورئيسكم غالي ولاعبكم غالي ".

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واضح*** وصريح***
سبحان الله،، على بديع خلق الله..
واضح*** وصريح***
سبحان الله،، على بديع خلق الله..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه

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