شاهد.. "العويران" يفتح النار على "الفراج": احترم نفسك

نواف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو لاعب نادي الشباب والمنتخب السابق سعيد العويران يهاجم الإعلامي الرياضي وليد الفراج بعد انتقاصه من صفقة الأرجنتيني إيفر بانيجا، الأمر الذي أثار غضب واستياء جماهير الشباب.
وقال العويران في رسالته التي انتقد فيها الفراج:" احترم نفسك يا وليد، نادي الشباب نادي كبير وجميع رؤسائه عظماء أحترم نفسك نحن لا قليلين ألسنة ولا قاصرين ".
وكان وليد الفراج أعتذر لجماهير نادي الشباب، قائلا:" حبايبي جمهور الشباب .. إلا زعلكم لكم حق تزعلون ولكم حق نرضيكم، الوعد الليلة في الدوري مع وليد إلا زعلكم تراكم غالين وليثكم غالي ورئيسكم غالي ولاعبكم غالي ".