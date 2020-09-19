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القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية بالرياض

Time منذ 3 دقائق
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القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية بالرياض

سعيد العجل (صدى):
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على متهمين اثنين من الجنسية اليمنية (وافدين، أحدهما بهوية زائر منتهية، وآخر مخالف لنظام أمن الحدود، كلاهما في العقد الثالث من العمر)، ثبت تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم.

حيث امتهنا سرقة ونشل الحقائب النسائية اليدوية من مرتادات الأسواق المركزية العامة باستخدام دراجة نارية والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب جرائم أخرى بذات النمط والسلوك الإجرامي، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية، كما تم ضبط الدراجة النارية التي استخدماها في ارتكاب جرائمهما، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما، كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

شهيد التغلي
المطلوب
EBRAHIM🌩
على كلام الناس يقولون انه تحرش بأمها أو هي والله أعلم ولكن مع التحقيق راح يثبت من هو الغلطان الحقيقي وطبعاً هي لايحق لها انها تمد يدها إذا شافت منه خطأ فيه شيء اسمه قانون بس ضغطه زر وهم عندك😹
واضح*** وصريح***
ماشاء الله عليه الكابتن عبدالرزاق حمدالله،إمتاع وإبداع ، وفكرتهديفي مميز..
كيرم التونسي (أصل لعرب توانسه)
حمدللا عالسالامه ترقع لنا بالسلامه
ناصر
هذا واشكاله يتكسب من وجود الحوثي اذا قضى على الحوثي انقطعت المليارات.

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القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية بالرياض
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