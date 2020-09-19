الأعداد السابقة للصحيفة

عقرب يلدغ شاب خلال رحلة صيد وصديقه يسحب السم بفمه في رفحاء

Time منذ 14 دقيقة
Views 1440
عقرب يلدغ شاب خلال رحلة صيد وصديقه يسحب السم بفمه في رفحاء

نايف السالم (صدى):
تعرض مجموعة شباب من هواة الصيد شمال المملكة حين مبيتهم وسط ظلام الصحراء، لتسلل عقرب إلى فراش أحدهم وهو نائم ولدغه.

وحاول صديقه إنقاذه بسحب السم من خده عن طريق فمه، حيث تم نقل الاثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال والد الشاب طلال حمدان لقناة " العربية " : "استيقظ طلال على صراخ صديقه، ووجد آثار الدم على خده وتحديداً أسفل عينه نتيجة لدغة عقرب، فما كان منه إلا أن شفط الدم بفمه من خد صديقه، خوفاً من تأثير السم على الشاب، وبعدها شعر بألم في الحلق والمعدة، وتم نقلهما عاجلاً للمستشفى، وعمل الفحوصات اللازمة والآن الجميع بخير".

وأوضح الدكتور محمد الاحيدب أن عدم تسمم الشاب كون العقرب التي لدغته سوداء، وهذه إبرتها مسدودة إلى 20%، فلو دخل سم العقرب في خد الشاب لكان الأمر مختلفا.

وأشار إلى أن "السم إذا دخل في أي مكان من الجسم، سيصل إلى الدم، ويحدث آثارا سمية معروفة لكل نوع من العقارب، وتختلف الآثار بحسب كمية السم المحقون، وليس بالضرورة أن يموت، فلو أعطي المصل في وقت مناسب سينجو، ولو لم يعطَ المصل قد تحدث لديه مضاعفات وأعراض خطيرة قد يتوفى بسببها".

Time واتساب

أحدث التعليقات

شهيد التغلي
المطلوب
EBRAHIM🌩
على كلام الناس يقولون انه تحرش بأمها أو هي والله أعلم ولكن مع التحقيق راح يثبت من هو الغلطان الحقيقي وطبعاً هي لايحق لها انها تمد يدها إذا شافت منه خطأ فيه شيء اسمه قانون بس ضغطه زر وهم عندك😹
واضح*** وصريح***
ماشاء الله عليه الكابتن عبدالرزاق حمدالله،إمتاع وإبداع ، وفكرتهديفي مميز..
كيرم التونسي (أصل لعرب توانسه)
حمدللا عالسالامه ترقع لنا بالسلامه
ناصر
هذا واشكاله يتكسب من وجود الحوثي اذا قضى على الحوثي انقطعت المليارات.

أخر الأخبار

القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية بالرياض
القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية بالرياض
Time منذ 3 دقائق Views 1119
شاهد.. غوميز يغني من داخل الفندق: «يا هلال جمهورك وراك»
شاهد.. غوميز يغني من داخل الفندق: «يا هلال جمهورك وراك»
Time منذ 5 دقائق Views 1215
كف للعروس .. بداية خير !
كف للعروس .. بداية خير !
Time منذ 7 دقائق Views 205
طبيب يوضح .. هل الكمام يضرك او لا
طبيب يوضح .. هل الكمام يضرك او لا
Time منذ 7 دقائق Views 192
الحارس العملاق عبدالله الدعيع يتحدث عن إصابته أمام منتخب العراق عام 1986 هـ
الحارس العملاق عبدالله الدعيع يتحدث عن إصابته أمام منتخب العراق عام 1986 هـ
Time منذ 8 دقائق Views 168
عقرب يلدغ شاب خلال رحلة صيد وصديقه يسحب السم بفمه في رفحاء
عقرب يلدغ شاب خلال رحلة صيد وصديقه يسحب السم بفمه في رفحاء
Time منذ 14 دقيقة Views 1440
زعيم داعش ينقلب على التنظيم والقاعدة ويحدد أسماء 20 إرهابيا من زملائه 
زعيم داعش ينقلب على التنظيم والقاعدة ويحدد أسماء 20 إرهابيا من زملائه 
Time منذ 21 دقيقة Views 1512
شاهد.. رد فعل شمس على مشكلة فتاة مغرمة برجل متزوج
شاهد.. رد فعل شمس على مشكلة فتاة مغرمة برجل متزوج
Time منذ 27 دقيقة Views 1540
شاهد.. صور نادرة للحرم المكي قبل 75 عاما
شاهد.. صور نادرة للحرم المكي قبل 75 عاما
Time منذ 31 دقيقة Views 1551
عقوبة إهانة العلم الوطني في المملكة تصل للسجن
عقوبة إهانة العلم الوطني في المملكة تصل للسجن
Time منذ 38 دقيقة Views 1487