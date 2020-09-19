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زعيم داعش ينقلب على التنظيم والقاعدة ويحدد أسماء 20 إرهابيا من زملائه 

Time منذ 21 دقيقة
Views 1509
زعيم داعش ينقلب على التنظيم والقاعدة ويحدد أسماء 20 إرهابيا من زملائه 

بغداد (صدى):
اعترف الزعيم الحالي لتنظيم داعش محمد سعيد عبد الرحمن المولى المعروف بـ " أبو إبراهيم القرشي " بمعلومات حساسة لواشنطن عند إلقاء القبض عليه عام 2008.

وحدد زعيم داعش أسماء ما لا يقل عن 20 إرهابيا من زملائه من بينهم رؤساء الأمن و القضاة والمسؤولون الرئيسيون في التنظيم، وفقا لوثائق أمريكية جديدة، نشرها " مركز مكافحة الإرهاب ".

وقام زعيم بتقديم بطاقة هويته الخاصة للأمريكيين، وكذلك الأوراق العراقية الخاصة بزوجته وابنه، بالإضافة إلى تقديم نحو 19 صورة لقيادات في القاعدة، مسؤولة عن وضع العبوات الناسفة، واستهداف القوات الأمريكية.

وتبين  أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في العراق في ذلك الوقت الذي كان يُدعى أبو جاسم أبو قسورة، قُتل على يد القوات الأمريكية بعد 8 أشهر من تقديم المولى معلومات عنه.

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أحدث التعليقات

شهيد التغلي
المطلوب
EBRAHIM🌩
على كلام الناس يقولون انه تحرش بأمها أو هي والله أعلم ولكن مع التحقيق راح يثبت من هو الغلطان الحقيقي وطبعاً هي لايحق لها انها تمد يدها إذا شافت منه خطأ فيه شيء اسمه قانون بس ضغطه زر وهم عندك😹
واضح*** وصريح***
ماشاء الله عليه الكابتن عبدالرزاق حمدالله،إمتاع وإبداع ، وفكرتهديفي مميز..
كيرم التونسي (أصل لعرب توانسه)
حمدللا عالسالامه ترقع لنا بالسلامه
ناصر
هذا واشكاله يتكسب من وجود الحوثي اذا قضى على الحوثي انقطعت المليارات.

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