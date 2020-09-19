الإرياني: موانئ الحديدة والصليف ممر لتهريب الأسلحة الإيرانية

فهمي محمد (صدى):
أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقي تدريبات في ايران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيا الحوثية بالأسلحة، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة.
وأضاف أن هذه الاعترافات تؤكد استغلال مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الارهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر.
ووصف استمرار النظام الإيراني في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة بأنه انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، مشدداً على ضرورة تمديد حظر الأسلحة الايرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.