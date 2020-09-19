شاهد.. المطيري في طريقه للدوحة للمشاركة مع الهلال في دوري أبطال آسيا 

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو مهاجم الهلال تركي المطيري في طريقه للالتحاق ببعثة فريقه في الدوحة للمشاركة في دوري أبطال آسيا.
وودع والد المطيري في الفيديو ابنه، قائلا:" يلا بالسلامة شد حيلك واستعن بالله موفق خير إن شاء الله "، مما أثار إعجاب جماهير الهلال الذين يضعون ثقتهم الكبيرة في لاعبي فريقهم.
وكان الهلال استدعى لاعبه الشاب تركي المطيري، للالتحاق ببعثة النادي المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، المقامة في الدوحة.
وجاء ذلك بعد عمل الفحوصات اللازمة للمطيري والبيشي، على أن يخضع اللاعبين لفحص جديد فور وصولهما للدوحة، من أجل المشاركة مع النادي.