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شاهد.. المطيري في طريقه للدوحة للمشاركة مع الهلال في دوري أبطال آسيا 

Time منذ ساعة
Views 2151
شاهد.. المطيري في طريقه للدوحة للمشاركة مع الهلال في دوري أبطال آسيا 

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو مهاجم الهلال تركي المطيري في طريقه للالتحاق ببعثة فريقه في الدوحة للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

وودع والد المطيري في الفيديو ابنه، قائلا:" يلا بالسلامة شد حيلك واستعن بالله موفق خير إن شاء الله "، مما أثار إعجاب جماهير الهلال الذين يضعون ثقتهم الكبيرة في لاعبي فريقهم.

 وكان الهلال استدعى لاعبه الشاب تركي المطيري، للالتحاق ببعثة النادي المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، المقامة في الدوحة. 

وجاء ذلك بعد عمل الفحوصات اللازمة للمطيري والبيشي، على أن يخضع اللاعبين لفحص جديد فور وصولهما للدوحة، من أجل المشاركة مع النادي.

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
على كلام الناس يقولون انه تحرش بأمها أو هي والله أعلم ولكن مع التحقيق راح يثبت من هو الغلطان الحقيقي وطبعاً هي لايحق لها انها تمد يدها إذا شافت منه خطأ فيه شيء اسمه قانون بس ضغطه زر وهم عندك😹
واضح*** وصريح***
ماشاء الله عليه الكابتن عبدالرزاق حمدالله،إمتاع وإبداع ، وفكرتهديفي مميز..
كيرم التونسي (أصل لعرب توانسه)
حمدللا عالسالامه ترقع لنا بالسلامه
ناصر
هذا واشكاله يتكسب من وجود الحوثي اذا قضى على الحوثي انقطعت المليارات.
ابو محمد
واللي يهينون الدين والأعراض ما لهم عقوبة.. الكلام كثير والفعل قليل..

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