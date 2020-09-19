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الفراج: «الهلال محتاج نصيحة من دكتور ماله علاقة بالكرة»

Time منذ 12 دقيقة
Views 1391
الفراج: «الهلال محتاج نصيحة من دكتور ماله علاقة بالكرة»

طلال الغامدي (صدى):
علق وليد الفراج، اليوم السبت، على النصائح التي يوجهها بعض الخبراء والأطباء لنادي الهلال بعد انتشار إصابات كورونا بين بعثة الفريق في الدوحة.

وانتقد "الفراج" اقتراحات البعض بأن ينسحب الهلال من البطولة على الرغم من قدرته على المواصلة .

وقال "الفراج" : "اطالع تغريدات لاطباء متخصصين يقدمون نصائح لبعثة الهلال -جزاهم الله كل خير - لكن الغريب ان اغلبهم يطالب البعثة بالانسحاب ، وعندما ابدأ في الاقتناع بحرصهم الطبي اتعرض لصدمة عندما اشاهد حساباتهم الشخصية وهى تميل دوما لاندية منافسة ".

وتابع : "محتاجين نصيحة من دكتور ماله علاقة بالكورة" ، في إشارة إلى سيطرة المشاعر الكروية على الأطباء المنتمين لأندية مختلف.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
عندما يمرض الاسد تتبختر الفئران وتخرج من جحورها وتظن انها اصبحت في قوة الاسد
احمد
معذورين النونو وشلته افسدوا الرياضه وفكونا من عيالكم وتدخل السياسه بالرياضه ممنوعه دوليا والله لايوفقكم دنيا وآخره وسوف تلاقونها قريبا ان شاءالله
ابو محمد
اللهم احفظنا بحفظك واحفظ بناتنا وذرياتنا
ابو وليد
مرض الاسد فاستأسدت الحمير والضباع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من مات ويشفي المصابين

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