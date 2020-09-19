الفراج: «الهلال محتاج نصيحة من دكتور ماله علاقة بالكرة»

طلال الغامدي (صدى):
علق وليد الفراج، اليوم السبت، على النصائح التي يوجهها بعض الخبراء والأطباء لنادي الهلال بعد انتشار إصابات كورونا بين بعثة الفريق في الدوحة.
وانتقد "الفراج" اقتراحات البعض بأن ينسحب الهلال من البطولة على الرغم من قدرته على المواصلة .
وقال "الفراج" : "اطالع تغريدات لاطباء متخصصين يقدمون نصائح لبعثة الهلال -جزاهم الله كل خير - لكن الغريب ان اغلبهم يطالب البعثة بالانسحاب ، وعندما ابدأ في الاقتناع بحرصهم الطبي اتعرض لصدمة عندما اشاهد حساباتهم الشخصية وهى تميل دوما لاندية منافسة ".
وتابع : "محتاجين نصيحة من دكتور ماله علاقة بالكورة" ، في إشارة إلى سيطرة المشاعر الكروية على الأطباء المنتمين لأندية مختلف.