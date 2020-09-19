تقرير: الهلال يحتل مكانة استثنائية رغم الظروف القهرية وإصابات كورونا

نواف السالم (صدى):
حرصت قنوات الكأس، على تسليط الضوء على مسيرة نادي الهلال حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا.
وذكرت أن مكانة الهلال استثنائية بفضل كوكبة من الهدافين، وعلى رأسهم " ياسر القحطاني" الذي سجل 18 هدف من 2005 إلى 2018، في حين سجل "غومير" 14 هدف حيث تقدم على محمد الشلهوب بهدفين.
وكان موسم 2018 - 2019 أستثنائي، وفي ختام الموسم أصبح الهلال أول فريق يجمع بين ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا وذلك بفضل المدرب " لوشيسكو رازفان ".
ويتربع الهلال على عرش الاندية السعودية في المسابقات القارية حيث حضر في 23 مناسبة، المناسبة الأولى كانت عام 1991في النسخة التي جمعته بنادي ااستقلال طهران.
وفي عام 2000 فاز على الفريق الياباني جيون أوتى، واللقب الثالث تحقق في الموسم الماضي على حساب " أوراوا ريد دايموندز الياباني".
وافتقد الهلال مجموعة من أوراقه الرابحة بعد إصابة عدد من اللاعبين بالفيروس المستجد، وفي المقابل اعتمد الجهاز الفني على رباعي المحترفين بقيادة " غوميز "، حيث حقق هذا العام لقب بطولة دولي أبطال آسيا رغم هذه الظروف الاستثنائية.