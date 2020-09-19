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تقرير: الهلال يحتل مكانة استثنائية رغم الظروف القهرية وإصابات كورونا

Time منذ 25 دقيقة
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تقرير: الهلال يحتل مكانة استثنائية رغم الظروف القهرية وإصابات كورونا

نواف السالم (صدى):
حرصت قنوات الكأس، على تسليط الضوء على مسيرة نادي الهلال حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا.

وذكرت أن مكانة الهلال استثنائية بفضل كوكبة من الهدافين، وعلى رأسهم " ياسر القحطاني" الذي سجل 18 هدف من 2005 إلى 2018، في حين سجل "غومير" 14 هدف حيث تقدم على محمد الشلهوب بهدفين.

وكان موسم 2018 - 2019 أستثنائي، وفي ختام الموسم أصبح الهلال أول فريق يجمع بين ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا وذلك بفضل المدرب " لوشيسكو رازفان ".

ويتربع الهلال على عرش الاندية السعودية في المسابقات القارية حيث حضر في 23 مناسبة، المناسبة الأولى كانت عام 1991في النسخة التي جمعته بنادي ااستقلال طهران.

وفي عام 2000 فاز على الفريق الياباني جيون أوتى، واللقب الثالث تحقق في الموسم الماضي على حساب " أوراوا ريد دايموندز الياباني".

وافتقد الهلال مجموعة من أوراقه الرابحة بعد إصابة عدد من اللاعبين بالفيروس المستجد، وفي المقابل اعتمد الجهاز الفني على رباعي المحترفين بقيادة " غوميز "، حيث حقق هذا العام لقب بطولة دولي أبطال آسيا رغم هذه الظروف الاستثنائية.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
عندما يمرض الاسد تتبختر الفئران وتخرج من جحورها وتظن انها اصبحت في قوة الاسد
احمد
معذورين النونو وشلته افسدوا الرياضه وفكونا من عيالكم وتدخل السياسه بالرياضه ممنوعه دوليا والله لايوفقكم دنيا وآخره وسوف تلاقونها قريبا ان شاءالله
ابو محمد
اللهم احفظنا بحفظك واحفظ بناتنا وذرياتنا
ابو وليد
مرض الاسد فاستأسدت الحمير والضباع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من مات ويشفي المصابين

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