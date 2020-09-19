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الشرقية تحتفل باليوم الوطني

Time منذ 20 دقيقة
Views 276
الشرقية تحتفل باليوم الوطني
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أحدث التعليقات

ابو وليد
عندما يمرض الاسد تتبختر الفئران وتخرج من جحورها وتظن انها اصبحت في قوة الاسد
احمد
معذورين النونو وشلته افسدوا الرياضه وفكونا من عيالكم وتدخل السياسه بالرياضه ممنوعه دوليا والله لايوفقكم دنيا وآخره وسوف تلاقونها قريبا ان شاءالله
ابو محمد
اللهم احفظنا بحفظك واحفظ بناتنا وذرياتنا
ابو وليد
مرض الاسد فاستأسدت الحمير والضباع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من مات ويشفي المصابين

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