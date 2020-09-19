حسن معاذ يرحل عن الشباب 

ماجد محمد (صدى): أعلن نادي الشباب عن رحيل لاعب فريقه حسن معاذ، بعد فترة طويلة قضاها بين صفوفه.
وعرض نادي الشباب صورة للاعب حسن معاذ، عبر موقع " تويتر "، مكتوب عليها:" بالحب بدأ.. وبالحب ترجّل حسن.. شكرا حسن معاذ ".
وكان حسن معاذ لعب في صفوف الشباب، خلال الفترة بين 2003 و2017، ثم انتقل إلى الفيحاء، وعاد إلى الشباب على سبيل الإعارة في 2018، ثم انتقل إلى صفوف الاتحاد في موسم 2018-19، قبل العودة مجددًا إلى الشباب في موسم 2019-2020.
وتوج حسن معاذ مع الشباب بلقب الدوري مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، وكأس السوبر السعودي 2014.