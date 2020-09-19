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حسن معاذ يرحل عن الشباب 

Time منذ 59 دقيقة
Views 2012
حسن معاذ يرحل عن الشباب 

ماجد محمد (صدى):
  • أعلن نادي الشباب عن رحيل لاعب فريقه حسن معاذ، بعد فترة طويلة قضاها بين صفوفه.

    وعرض نادي الشباب صورة للاعب حسن معاذ، عبر موقع " تويتر "، مكتوب عليها:" بالحب بدأ.. وبالحب ترجّل حسن.. شكرا حسن معاذ ".

    وكان حسن معاذ لعب في صفوف الشباب، خلال الفترة بين 2003 و2017، ثم انتقل إلى الفيحاء، وعاد إلى الشباب على سبيل الإعارة في 2018، ثم انتقل إلى صفوف الاتحاد في موسم 2018-19، قبل العودة مجددًا إلى الشباب في موسم 2019-2020.

    وتوج حسن معاذ مع الشباب بلقب الدوري مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، وكأس السوبر السعودي 2014.

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    أحدث التعليقات

    ابو وليد
    عندما يمرض الاسد تتبختر الفئران وتخرج من جحورها وتظن انها اصبحت في قوة الاسد
    احمد
    معذورين النونو وشلته افسدوا الرياضه وفكونا من عيالكم وتدخل السياسه بالرياضه ممنوعه دوليا والله لايوفقكم دنيا وآخره وسوف تلاقونها قريبا ان شاءالله
    ابو محمد
    اللهم احفظنا بحفظك واحفظ بناتنا وذرياتنا
    ابو وليد
    مرض الاسد فاستأسدت الحمير والضباع
    🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
    الله يرحم من مات ويشفي المصابين

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