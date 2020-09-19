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فتاة تدعي وجود علاقة بينها وبين الحضري وتنشر فيديوهات وصور حميمية لهما (فيديو)

Time منذ ساعة
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فتاة تدعي وجود علاقة بينها وبين الحضري وتنشر فيديوهات وصور حميمية لهما (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أثارت فتاة مكسيكية جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد أن نشرت فيديوهات وصور وتسجيلات صوتية تؤكد فيها أنها على علاقة غرامية مع حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري.

وقالت الفتاة إنها تحبه وأنها تبلغ 24 عامًا فقط، كاشفة عن تسجيلات صوتية بينهما وفيديوهات أظهرت الود والحميمية في الحديث بينهما.

وأضافت الفتاة وتدعى «جيوفانا فالداتي»، تغريدة تتضمن رسالة باللغة العربية من الحضري، تلتها بنشر صورة له ودونت عليها: «أفتقد مكالمات الفيديو اليومية معك، أحبك».

وعلق الحضري على الأزمة بتغريدة مقتضبة قائلا: "يا جماعة منعا للقيل والقال وانا مبحبش اتكلم كتير في اي موضوع يحصل، اللي بيطلب مني رسالة صوتية أو فيديو اقول فيه كلمتين يفرحوه في حدود الأدب انا بعمل ده بالحب وبالود والدليل إن فى دلوقتى منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي و بفلوس ، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيرى".

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أحدث التعليقات

ابو وليد
عندما يمرض الاسد تتبختر الفئران وتخرج من جحورها وتظن انها اصبحت في قوة الاسد
احمد
معذورين النونو وشلته افسدوا الرياضه وفكونا من عيالكم وتدخل السياسه بالرياضه ممنوعه دوليا والله لايوفقكم دنيا وآخره وسوف تلاقونها قريبا ان شاءالله
ابو محمد
اللهم احفظنا بحفظك واحفظ بناتنا وذرياتنا
ابو وليد
مرض الاسد فاستأسدت الحمير والضباع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من مات ويشفي المصابين

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