إعفاء حارس جونسون بعد ترك بندقيته على مقعد طائرة

وكالات (صدى):
فتحت الشرطة البريطانية، اليوم، تحقيق على خلفية تقارير حول ترك حارس شخصي لوزير الخارجية، دومينيك راب، بندقية مشحونة بالرصاص على مقعد بإحدى الطائرات.
ولفتت شرطة العاصمة لندن إلى أن أحد ضباطها "تمت إقالته من الخدمة الفعالية" بعد تقارير بأن بندقية تُركت على متن طائرة، هبطت في مطار هيثرو في لندن أمس.
ونبه عامل نظافة المديرين بعد العثور على بندقية مشحونة بالرصاص في جرابها على المقعد.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة صعدت إلى الطائرة قبل أن تحدد أن السلاح يخص أحد ضباط الحماية لراب.
وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "علمنا بالواقعة أمس، ونأخذ القضية على محمل الجد للغاية".
وأضاف المتحدث: "تمت إقالة الضابط المتورط في الواقعة من الخدمة الفعلية، بينما يجري تحقيق داخلي بشأن ملابساتها".
وكان حارس شخصي لرئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، ترك سلاحه في مرحاض طائرة في فبراير الماضي.