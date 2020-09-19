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إعفاء حارس جونسون بعد ترك بندقيته على مقعد طائرة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1404
إعفاء حارس جونسون بعد ترك بندقيته على مقعد طائرة

وكالات (صدى):
فتحت الشرطة البريطانية، اليوم، تحقيق على خلفية تقارير حول ترك حارس شخصي لوزير الخارجية، دومينيك راب، بندقية مشحونة بالرصاص على مقعد بإحدى الطائرات.

ولفتت شرطة العاصمة لندن إلى أن أحد ضباطها "تمت إقالته من الخدمة الفعالية" بعد تقارير بأن بندقية تُركت على متن طائرة، هبطت في مطار هيثرو في لندن أمس.

ونبه عامل نظافة المديرين بعد العثور على بندقية مشحونة بالرصاص في جرابها على المقعد.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة صعدت إلى الطائرة قبل أن تحدد أن السلاح يخص أحد ضباط الحماية لراب.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "علمنا بالواقعة أمس، ونأخذ القضية على محمل الجد للغاية".

وأضاف المتحدث: "تمت إقالة الضابط المتورط في الواقعة من الخدمة الفعلية، بينما يجري تحقيق داخلي بشأن ملابساتها".

وكان حارس شخصي لرئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، ترك سلاحه في مرحاض طائرة في فبراير الماضي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الشيوخ ابخص ..
عبدالله بن سلمان
السلام عليكم عندي ملاحظه عند إصدار تأشيرات رواد الاعمال بعد سداد الرسوم وعند إدخال المهن المطلوبه يأتي ملاحظه (يجب أن يتم تعريف المهن لكل رصيد) ممكن الي عنده خلفيه عن هذه الملاحظه افادتي مشكورا تحياتي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اظنه راح بخبر انفجر وتقرفع ..
ابو محمد 😎 ✍️
الإنتباه والحذر واجب ..

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