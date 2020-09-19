الأعداد السابقة للصحيفة

طلاب قدامى بثانوية الليث يفاجئون معلمهم بهدية فاخرة

Time منذ 10 دقائق
Views 1284
طلاب قدامى بثانوية الليث يفاجئون معلمهم بهدية فاخرة

مكة المكرمة (صدى):
تلقى معلم سابق في إحدى المدارس الثانوية بمحافظة الليث هدية فاخرة قدمها له عدداً من طلابه القدامى الذين تخرجوا، وأصبحوا حاليا يعملون في مجالات الطب والتعليم والهندسة وغيرها من القطاعات.

واتفق الطلاب القدامي، وفقا لـ"سبق"، على رد الجميل لمعلمهم، الشيخ محمد بن أبو بكر الصعب الذى كان حينها قائد ثانوية الخالدية.

وقام الطلاب بشراء سيارة فاخرة، وأهدوها إلى معلمهم، مؤكدين أنه يستحق أكثر من ذلك لكونه ساعدهم أثناء دراستهم في المرحلة الثانوية، كما أنه حرص بعد تخرجهم على التواصل معهم، ومساعدتهم في الالتحاق بالجامعات، فيما أعرب المعلم عن فخره واعتزازه بطلابه القدامى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الشيوخ ابخص ..
عبدالله بن سلمان
السلام عليكم عندي ملاحظه عند إصدار تأشيرات رواد الاعمال بعد سداد الرسوم وعند إدخال المهن المطلوبه يأتي ملاحظه (يجب أن يتم تعريف المهن لكل رصيد) ممكن الي عنده خلفيه عن هذه الملاحظه افادتي مشكورا تحياتي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اظنه راح بخبر انفجر وتقرفع ..
ابو محمد 😎 ✍️
الإنتباه والحذر واجب ..

أخر الأخبار

طلاب قدامى بثانوية الليث يفاجئون معلمهم بهدية فاخرة
طلاب قدامى بثانوية الليث يفاجئون معلمهم بهدية فاخرة
Time منذ 10 دقائق Views 1284
4 وصفات طبيعية لشفاه وردية ناعمة أبرزها السكراب
4 وصفات طبيعية لشفاه وردية ناعمة أبرزها السكراب
Time منذ 15 دقيقة Views 1269
نصائح هامة لتجنب الأعطال المفاجئة لسيارتك
نصائح هامة لتجنب الأعطال المفاجئة لسيارتك
Time منذ 20 دقيقة Views 1184
إعفاء حارس جونسون بعد ترك بندقيته على مقعد طائرة
إعفاء حارس جونسون بعد ترك بندقيته على مقعد طائرة
Time منذ 21 دقيقة Views 1403
"التعليم" توقف أعمال منصة مدرستي في إجازة اليوم الوطني
"التعليم" توقف أعمال منصة مدرستي في إجازة اليوم الوطني
Time منذ 27 دقيقة Views 1399
لحظة انفجار اطار في وجه عامل
لحظة انفجار اطار في وجه عامل
Time منذ 31 دقيقة Views 276
نهاية الانشغال بالجوال اثناء القيادة
نهاية الانشغال بالجوال اثناء القيادة
Time منذ 32 دقيقة Views 269
إدارة الهلال تحاول إقناع "الشلهوب" بالعودة بعد إصابة 12 من لاعبيه
إدارة الهلال تحاول إقناع "الشلهوب" بالعودة بعد إصابة 12 من لاعبيه
Time منذ 32 دقيقة Views 1557
ردة فعل طريفة لمسافر داخل المطار
ردة فعل طريفة لمسافر داخل المطار
Time منذ 32 دقيقة Views 294
آل الشيخ: العملية التعليمية عن بُعد تسير أفضل من المخطط لها
آل الشيخ: العملية التعليمية عن بُعد تسير أفضل من المخطط لها
Time منذ 38 دقيقة Views 1428