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استياء مدرب بايرن ميونخ من اختيار بودابست لإستضافة السوبر الأوروبي

Time منذ ساعتين
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استياء مدرب بايرن ميونخ من اختيار بودابست لإستضافة السوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إستياء مدرب بايرن ميونخ الألماني، هانز فيك، من اختيار العاصمة المجرية بودابست، لاستضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي، وذلك بعد تصيفها ضمن قائمة المناطق الخطيرة لانتشار وباء كورونا.

وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أعلن عن إقامة مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ "بطل دوري أبطال أوروبا" وإشبيلية "بطل الدوري الأوروبي" الخميس القادم بمدينة بودابست وبحضور جماهيري لأول مرة منذ بداية أزمة جائحة كورونا، ومن المنتظر السماح بحضور 6 آلاف مشجع، سيتم توزيعهم على ثلثي مساحة الاستاد الذي تبلغ سعته 67 ألف مشجع.

وقال مدرب البافاري عن اختيار مدينة بودابست لإقامة المباراة: "هذا أمر غير مفهوم تمامًا، لكننا لسنا من اتخذ القرار، فهناك آخرون اتخذوه"، متابعا "بأننا سنحاول أن نفوز هناك ونحقق اللقب التالي، سيكون ذلك بداية رائعة للموسم".

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أحدث التعليقات

حمد
اخلاق الشعب المسعوود المفلس البائس الحزين
ابو محمد 😎 ✍️
مع التحقيق يبان الحقيق ..
خالد
سلقه مضيعينها اهلها بالمول ولسانها طويل وماتربت . وكل ماطق عود عود قالوا : تحرش .
ابونايف
مشكلة البنات الاستعجال بالحكم وبعدين انتي ماخذه رجل أعمال وحليوه توقعي المضايقات من الآخرين بجميع أشكاله بس وين اللي تفهم
خالد
شيء محزن مايحصل عندنا . قتل للكفاءات والاجنبي آكلها والعه ومبسوط

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