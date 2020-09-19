إصابات ووفيات إثر حادث تصادم على طريق بيشة

محمد بن طحيطح (صدى):
شهد طريق بيشة باتجاة سبت العلايا اليوم السبت ، حادث تصادم نتج عنه عدة إصابات ووفيات .
وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم على طريق بيشه باتجاه سبت العلايا مما ادى الى عدد من الإصابات والوفيات .
وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع صباح اليوم ، توجهت ٣ فرق إسعافية واتضح وجود ثلاث وفيات واصابه خطيره تم نقلها جميعها الى مستشفى الملك عبدالله ببيشه عن طريق الفرق الاسعافيه .