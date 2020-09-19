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إصابات ووفيات إثر حادث تصادم على طريق بيشة

Time منذ 45 دقيقة
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إصابات ووفيات إثر حادث تصادم على طريق بيشة

محمد بن طحيطح (صدى):
شهد طريق بيشة باتجاة سبت العلايا اليوم السبت ، حادث تصادم نتج عنه عدة إصابات ووفيات .

وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم على طريق بيشه باتجاه سبت العلايا مما ادى الى عدد من الإصابات والوفيات .

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع صباح اليوم ، توجهت ٣ فرق إسعافية واتضح وجود ثلاث وفيات واصابه خطيره تم نقلها جميعها الى مستشفى الملك عبدالله ببيشه عن طريق الفرق الاسعافيه .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الشيوخ ابخص ..
عبدالله بن سلمان
السلام عليكم عندي ملاحظه عند إصدار تأشيرات رواد الاعمال بعد سداد الرسوم وعند إدخال المهن المطلوبه يأتي ملاحظه (يجب أن يتم تعريف المهن لكل رصيد) ممكن الي عنده خلفيه عن هذه الملاحظه افادتي مشكورا تحياتي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اظنه راح بخبر انفجر وتقرفع ..
ابو محمد 😎 ✍️
الإنتباه والحذر واجب ..

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