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كارتيرون يهاجم إدارة الزمالك

Time منذ 39 دقيقة
Views 1537
كارتيرون يهاجم إدارة الزمالك

نواف السالم (صدى):
انتقد المدرب الجديد لنادي التعاون، الفرنسي باتريس كارتيرون، إدارة نادي الزمالك، موضحاً تفاصيل ما حدث معه عقب إنهاء التعاقد مع إدارة الزمالك.

وذكر أن المحادثة بينه وبين رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، تم تصويرها من أجل إعلام الرأى العام، مؤكداً أنه لم يعترض على ذلك.

وأضاف أن مسؤولى النادي تعمدوا عرقلة رحلته إلى المطار، حيث طلبوا من السائق الذى كان يسير به إلى المطار بأن يتوقف، وتم إبلاغه بأن الشرطة في طريقها لإيقافه.

وأبدى كارتيرون استيائه مما حدث معه، واصفا ما قامت به إدارة الزمالك بأنه عار، ولا يتناسب مع أساليب الاحتراف المتبعة في كل دول العالم.

يذكر أن كارتيرون قام بإنهاء التعاقد مع الزمالك ودفع الشرط الجزائي في الأسبوع الماضي.

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أحدث التعليقات

حمد
اخلاق الشعب المسعوود المفلس البائس الحزين
ابو محمد 😎 ✍️
مع التحقيق يبان الحقيق ..
خالد
سلقه مضيعينها اهلها بالمول ولسانها طويل وماتربت . وكل ماطق عود عود قالوا : تحرش .
ابونايف
مشكلة البنات الاستعجال بالحكم وبعدين انتي ماخذه رجل أعمال وحليوه توقعي المضايقات من الآخرين بجميع أشكاله بس وين اللي تفهم
خالد
شيء محزن مايحصل عندنا . قتل للكفاءات والاجنبي آكلها والعه ومبسوط

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