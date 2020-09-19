كارتيرون يهاجم إدارة الزمالك

نواف السالم (صدى):
انتقد المدرب الجديد لنادي التعاون، الفرنسي باتريس كارتيرون، إدارة نادي الزمالك، موضحاً تفاصيل ما حدث معه عقب إنهاء التعاقد مع إدارة الزمالك.
وذكر أن المحادثة بينه وبين رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، تم تصويرها من أجل إعلام الرأى العام، مؤكداً أنه لم يعترض على ذلك.
وأضاف أن مسؤولى النادي تعمدوا عرقلة رحلته إلى المطار، حيث طلبوا من السائق الذى كان يسير به إلى المطار بأن يتوقف، وتم إبلاغه بأن الشرطة في طريقها لإيقافه.
وأبدى كارتيرون استيائه مما حدث معه، واصفا ما قامت به إدارة الزمالك بأنه عار، ولا يتناسب مع أساليب الاحتراف المتبعة في كل دول العالم.
يذكر أن كارتيرون قام بإنهاء التعاقد مع الزمالك ودفع الشرط الجزائي في الأسبوع الماضي.