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أول تعليق من مدرب الهلال بعد إصابة 12 لاعب بكورونا

Time منذ 52 دقيقة
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أول تعليق من مدرب الهلال بعد إصابة 12 لاعب بكورونا

طلال الغامدي (صدى):
علق مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رازفان لوشيسكو على إصابة 12 لاعب بالهلال بفيروس كورونا .

وأكد " رازفان " أن ما حدث لن يغير طموح الهلال وأنه سيواصل معركته للفوز والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا .

وقال في مؤتمر صحفي : نعم نواجه ظروف صعبة ولكن سنقاتل حتى النهاية ، ومباراة الغد ضد شاهر خودرو مهمة ولم نحسم موضوع تأهلنا بعد ونسعى للفوز .

وأضاف : نسعى لتحقيق المزيد من النقاط والفوز في كل مباراة وسنواصل العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة .

وكان الهلال قد أعلن اليوم السبت إصابة نجميه سالم الدوسري وجيوفينكو بجانب وأخصائي العلاج الطبيعي "نيري" .

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أحدث التعليقات

حمد
اخلاق الشعب المسعوود المفلس البائس الحزين
ابو محمد 😎 ✍️
مع التحقيق يبان الحقيق ..
خالد
سلقه مضيعينها اهلها بالمول ولسانها طويل وماتربت . وكل ماطق عود عود قالوا : تحرش .
ابونايف
مشكلة البنات الاستعجال بالحكم وبعدين انتي ماخذه رجل أعمال وحليوه توقعي المضايقات من الآخرين بجميع أشكاله بس وين اللي تفهم
خالد
شيء محزن مايحصل عندنا . قتل للكفاءات والاجنبي آكلها والعه ومبسوط

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