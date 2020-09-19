أول تعليق من مدرب الهلال بعد إصابة 12 لاعب بكورونا

طلال الغامدي (صدى):
علق مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رازفان لوشيسكو على إصابة 12 لاعب بالهلال بفيروس كورونا .
وأكد " رازفان " أن ما حدث لن يغير طموح الهلال وأنه سيواصل معركته للفوز والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا .
وقال في مؤتمر صحفي : نعم نواجه ظروف صعبة ولكن سنقاتل حتى النهاية ، ومباراة الغد ضد شاهر خودرو مهمة ولم نحسم موضوع تأهلنا بعد ونسعى للفوز .
وأضاف : نسعى لتحقيق المزيد من النقاط والفوز في كل مباراة وسنواصل العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة .
وكان الهلال قد أعلن اليوم السبت إصابة نجميه سالم الدوسري وجيوفينكو بجانب وأخصائي العلاج الطبيعي "نيري" .
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