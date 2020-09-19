مشكلة تعيق السيطرة على لقاح كورونا ونقلها لدول العالم

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير بأن هناك مشكلة ستعيق عملية السيطرة على فيروس كورونا، حتى بعد تطوير اللقاح، وهذة المشكلة تكمن في كيفية نقل لقاح الفيروس ، إلى أنحاء العالم مع الحفاظ على درجة حرارة باردة جدا والتي تقع في درجة حرارة 80 تحت الصفر، بحب صحيفة نيويورك تايمز.
وقالت التقارير بأنه يجب الاحتفاظ بلقاح كورونا في درجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية تحت الصفر"ناقص 112 درجة فهرنهايت" من لحظة تعبئتها إلى الوقت الذي تكون فيه جاهزة للحقن في أذرع المرضى، مما دفع شركات الأدوية إلى التفكير في طرق الحفاظ على درجة حرارة مئات الملايين من جرعات اللقاح، وقد يحتاج أن ذلك إلى تجهيز الطائرات والشاحنات والمستودعات بمجمدات، وتصنيع قوارير زجاجية تتحمل المناخ الجليدي، وصناعة الكثير من الثلج الجاف.
وقال جيه ستيفن موريسون، نائب الرئيس الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لقد بدأنا الآن فقط في فهم تعقيدات جانب التسليم لكل اللقاح"، وأضاف "ولا مجال للالتفاف حولها. هذه لها متطلبات صعبة تقييد الوصول والتسليم".