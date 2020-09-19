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بالفيديو.. يوميات مبتعث بالقاهرة يساعد زملائه السعوديين للعودة للدراسة

Time منذ ساعة
Views 1452
بالفيديو.. يوميات مبتعث بالقاهرة يساعد زملائه السعوديين للعودة للدراسة

الرياض (صدى):
نجح مواطن مبتعث في كلية الطب بجامعة الإسكندرية بمصر في مساعدة زملائه الوافدين من السعوديين والعرب على العودة للدراسة وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة .

ورفض "راكان " الرحيل مثل زملائه بسبب ظروف كورونا ويعمل حالياً على تسهيل عودة زملائه للدراسة .

ولم يتفوق الطالب على صعيد الدراسة فقط بل كقائد للطلاب الوافدين السعوديين والعرب للعام الثالث على التوالي حتى أصبح حلقة الوصل بين الطلاب والجامعة والملحقية الثقافية السعودية وسفارة المملكة ، وفقاً لـ " الإخبارية ".

وأكد الطالب أنه يلقى الدعم الكامل من إدارة الوافدين بالجامعة وهناك قناة مخصصة لهم بجانب مشاركتهم في مجموعات على تطبيقات التواصل الإجتماعي للمناقشة في الدراسة حيث تضم الجامعة مئات الطلاب السعوديين .

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أحدث التعليقات

حمد
اخلاق الشعب المسعوود المفلس البائس الحزين
ابو محمد 😎 ✍️
مع التحقيق يبان الحقيق ..
خالد
سلقه مضيعينها اهلها بالمول ولسانها طويل وماتربت . وكل ماطق عود عود قالوا : تحرش .
ابونايف
مشكلة البنات الاستعجال بالحكم وبعدين انتي ماخذه رجل أعمال وحليوه توقعي المضايقات من الآخرين بجميع أشكاله بس وين اللي تفهم
خالد
شيء محزن مايحصل عندنا . قتل للكفاءات والاجنبي آكلها والعه ومبسوط

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