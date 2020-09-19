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العزي: عقوبة استغلال منصة مدرستي السجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال

Time منذ 7 دقائق
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العزي: عقوبة استغلال منصة مدرستي السجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال

الرياض (صدى):
كشف المستشار القانوني محمد العزي، عقوبة استغلال منصة مدرستي أثناء التعليم عن بعد، والتي قد تصل الى السجن 4 سنوات و غرامة تقدر 3 ملايين ريال، مؤكدا على ضرورة وعي مستخدمي المنصة.

وقال الغزي حول التحذير الصادر من وزارة التعليم بشأن تجريم تصوير محتوى الفصول الافتراضية ونشره، بأن نشر أصوات المعلمين أو المعلمات أو صورهم مُجرم بنظام الجرائم المعلوماتية، وحتى تسجيل المواد للرجوع إليها مخالف، وفيه انتهاك لخصوصية المعلم أو المعلمة وتوجيهات الوزارة الصادرة بعدم ارتكاب ممارسات خاطئة أثناء التعليم عن بُعد.

وتابع «العزي» مؤكدا على ضرورة أن تكون الأسرة والمعلمون على حذر من انتحال الشخصية، سواء بدخول الأب أو الأم مكان الطالب أثناء تلقيه التعليم عن بُعد؛ لحضور الحصة مكان ابنهما، أو دخول المعلم مكان زميله؛ لأن ذلك يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية تحت مسمى «دخول غير المصرح لهم»، مشيرًا إلى إمكانية معرفة المخالفة بمطابقة الصوت والصورة، كما أن سرقة المعلومات أو استخدامها بممارسات خاطئة مشكلة يجب التنبه لها؛ لأن عقوبتها السجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ارجعي له بقعا تصوعش🙈😂قد غثنا😜😊😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
زين😊😂
ابوراكان
كل الذين ينتقدون متسترين ياأجانب من مميزات الغاء نظام الكفيل وإستبداله بشركات ١- القضاء على التستر التجاري ٢- القضاء على المتخلفين والعمالة السائبة ٣-إيجاد فرص وظيفية للمواطنين والقضاء على البطالة ٤- انخفاض معدل الجريمة والغش التجاري والتزوير ٥- انسياب حركة المرور ٦- توفر السلع ومنع إحتكارها ٧- توفر السكن ورخص الإيجارات للمواطنين ٨- زيادة الناتج المحلي والحد من التحويلات للخارج
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
عطها مليون وحتقي ترآص لك😜😊😂
ابوبدر
بالهاوي.. هماهم يغامرون. يدرون ان وراه موت. خلوهم يموتون طالما انهم يرمون انفسهم للموت

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