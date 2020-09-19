الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أمير عسير يوجه بتقديم المساعدة لمواطن من ذوي الإعاقة تضرر منزله من الأمطار

Time منذ 18 دقيقة
Views 1161
بالفيديو.. أمير عسير يوجه بتقديم المساعدة لمواطن من ذوي الإعاقة تضرر منزله من الأمطار

أبها (صدى):
قرر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال تشكيل لجنة للوقوف على حالة مواطن من ذوي الإحتياجات الخاصة تضرر منزله بسبب الأمطار والعواصف، وذلك بعد أن أجرى اتصالا هاتفيا بالأسرة المتضررة بمركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة.

وكان أمير المنطقة أجرى اتصالا هاتفيا برب الأسرة المتضررة، وذلك للاطمئنان على صحة أسرته، كما وجه بإيوائهم وتقديم العون والمساعدة لهم.

ويذكر أن الأمطار والعواصف التي شهدها مركز أحد ثربان بمنطقة عسير، قد تسببت في اقتلاع سقف منزل تحت الإنشاء، يعود للمواطن، وإحداث تلفيات في سيارته.

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ارجعي له بقعا تصوعش🙈😂قد غثنا😜😊😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
زين😊😂
ابوراكان
كل الذين ينتقدون متسترين ياأجانب من مميزات الغاء نظام الكفيل وإستبداله بشركات ١- القضاء على التستر التجاري ٢- القضاء على المتخلفين والعمالة السائبة ٣-إيجاد فرص وظيفية للمواطنين والقضاء على البطالة ٤- انخفاض معدل الجريمة والغش التجاري والتزوير ٥- انسياب حركة المرور ٦- توفر السلع ومنع إحتكارها ٧- توفر السكن ورخص الإيجارات للمواطنين ٨- زيادة الناتج المحلي والحد من التحويلات للخارج
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
عطها مليون وحتقي ترآص لك😜😊😂
ابوبدر
بالهاوي.. هماهم يغامرون. يدرون ان وراه موت. خلوهم يموتون طالما انهم يرمون انفسهم للموت

أخر الأخبار

شاب يتعاون مع أصدقائه لاغتصاب فتاة من ذوي الإعاقة
شاب يتعاون مع أصدقائه لاغتصاب فتاة من ذوي الإعاقة
Time منذ 3 دقائق Views 89
العزي: عقوبة استغلال منصة مدرستي السجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال
العزي: عقوبة استغلال منصة مدرستي السجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال
Time منذ 7 دقائق Views 1061
مطالب بعودة الجماهير لملاعب الدوري الإيطالي
مطالب بعودة الجماهير لملاعب الدوري الإيطالي
Time منذ 10 دقائق Views 1162
السعودي للأمن السيبراني تطرح وظيفة شاغرة بالرياض
السعودي للأمن السيبراني تطرح وظيفة شاغرة بالرياض
Time منذ 14 دقيقة Views 1078
بالفيديو.. أمير عسير يوجه بتقديم المساعدة لمواطن من ذوي الإعاقة تضرر منزله من الأمطار
بالفيديو.. أمير عسير يوجه بتقديم المساعدة لمواطن من ذوي الإعاقة تضرر منزله من الأمطار
Time منذ 18 دقيقة Views 1161
بالفيديو.. العثور على مفقود وادي الفرع بالمدينة المنورة
بالفيديو.. العثور على مفقود وادي الفرع بالمدينة المنورة
Time منذ 28 دقيقة Views 1758
أب يهتك عرض نجلته القاصر
أب يهتك عرض نجلته القاصر
Time منذ 38 دقيقة Views 313
العثور على شبكات من الألغام والعبوات الناسفة في الحديدة
العثور على شبكات من الألغام والعبوات الناسفة في الحديدة
Time منذ 44 دقيقة Views 1490
أجانب الاتحاد ينضمون قريباً للتدريبات
أجانب الاتحاد ينضمون قريباً للتدريبات
Time منذ 54 دقيقة Views 1602
بالفيديو.. القوات الجوية تنهي تجهيز الطائرات المشاركة في الإحتفال باليوم الوطني التسعين
بالفيديو.. القوات الجوية تنهي تجهيز الطائرات المشاركة في الإحتفال باليوم الوطني التسعين
Time منذ 59 دقيقة Views 1579