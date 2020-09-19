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مساءات النماص الجميلة وإطلالتها البهية من خلف الجبال الشامخة
منذ ساعة
959
3
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أحدث التعليقات
حمد
اخلاق الشعب المسعوود المفلس البائس الحزين
ابو محمد 😎 ✍️
مع التحقيق يبان الحقيق ..
خالد
سلقه مضيعينها اهلها بالمول ولسانها طويل وماتربت . وكل ماطق عود عود قالوا : تحرش .
ابونايف
مشكلة البنات الاستعجال بالحكم وبعدين انتي ماخذه رجل أعمال وحليوه توقعي المضايقات من الآخرين بجميع أشكاله بس وين اللي تفهم
خالد
شيء محزن مايحصل عندنا . قتل للكفاءات والاجنبي آكلها والعه ومبسوط
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