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نقطة برتقالي تظهر لمستخدمي هواتف «آيفون» تكشف تعرضها للتجسس

Time منذ ساعة
Views 1697
نقطة برتقالي تظهر لمستخدمي هواتف «آيفون» تكشف تعرضها للتجسس

وكالات (صدى):
كشف عدد من مستخدمي هواتف آيفون الذكية، بأنهم لاحظوا وجود نقطة برتقالية تظهر من وقت لآخر في الزاوية العليا لشاشات هواتفهم، حيث يقومون بمنح صلاحية الولوج إلى الكاميرا أو الميكروفون لإستخدام التطبيقات.

وأوضحت الشركة المنتجة لهواتف آيفون ، إن النقطة البرتقالية تعد جزءاً من آخر تحديث لبرنامج iOS من آبل، مبينةً أن ظهورها على الشاشة يؤكد أن أحد التطبيقات يتجسس على بيانات أو كاميرا الهاتف، وفقاً لـ"فورشن" الأمريكية.

وتابعت أن بعض مطوري التطبيقات يتسلل إلى الهاتف أو الكاميرا دون إذن للحصول على البيانات، ويقوم بتثبيت تطبيقات تعرف باسم "برامج التجسس" أو "برامج الملاحقة" على هواتف الضحايا لتتبعهم سراً، وهنا تكمن الخطورة، لافتةً إلى أن خاصية "أورانج دوت" أو النقطة البرتقالية الجديدة تحذر المستخدمين من هذه الممارسات، مضيفة بان هذة الخاصية لاتظهر تلقائيا.

وقدم الخبراء، نصائحهم للقلقين من برامج التجسس، بضرورة مراقبة التطبيقات من خلال عرضها تحت رمز "الإعدادات" في آيفون، ويمكنهم أيضاً معرفة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون من خلال النقر على قائمة "الخصوصية" المتاحة ضمن رمز "الإعدادات".

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الملل5
بالامس كان يوم وطني واليوم عيد وطني وغدا وش بنسميه ……………… وطني
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
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استوت الشغله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
استوت الشغله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
استوت الشغله

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