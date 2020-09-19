الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة تنشر مقطعًا توضيحيًا للتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1104
الصحة تنشر مقطعًا توضيحيًا للتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة

الرياض (صدى):
نشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية #عش بصحة مقطعًا يوضح كيفية التعامل في حال الإصابة بكورونا أو المخالطة أو الرغبة في التأكد.

وتضمن المقطع الإشارة إلى أن الشخص المصاب قد يكون لديه الأعراض ظاهرة، وهنا يجب عليه التوجه لإحدى عيادات تطمن المتوافرة حول المملكة بالإضافة إلى الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام مع بداية ظهور الأعراض وتكون نهايتها مع انتهاء المدة، بشرط اختفاء الأعراض عن الشخص المصاب مع أهمية تطبيق الاحترازات الوقائية بعد التعافي.

وأوضح المقطع أنه في حال كنت مخالطًا لأشخاص أو مريض تتوقع إصابتهم في نفس المنزل أو سبق لك أن تواصلت معهم عن طريق المصافحة والملامسة أو التواصل مع مصاب بمسافة أقل من مترينِ وعن مدة لاتقل عن 15 دقيقة، فإنه يجب على الشخص التسجيل في مركز تطمن مع البداية مباشرة في إجراءات الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا دون الحاجة لفحص كورونا، وهي المدة التي يحتضن بها الجسم للفيروس ،وقد لا يظهر ذلك عند أخذ العينة.

وأبان المقطع أنه في حالة الرغبة بإجراء الفحص، يكون هذا الإجراء بالتوجه مباشرة لمركز تأكد وفي حال ثبوت الإصابة يجب اتباع المسار المنزلي المطبق في الاحترازات،ولو كانت سلبية فيجب الاستمرار في الاحترازات وتطبيق شروط السلامة ويمكن الاطلاع على المقطع والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي: هنا

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

الملل5
بالامس كان يوم وطني واليوم عيد وطني وغدا وش بنسميه ……………… وطني
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
استوت الشغله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
استوت الشغله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
استوت الشغله

أخر الأخبار

الصحة تنشر مقطعًا توضيحيًا للتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة
الصحة تنشر مقطعًا توضيحيًا للتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة
Time منذ 26 دقيقة Views 1104
طريقة سهلة لإزالة طلاء الأظافر في دقائق بدون أسيتون
طريقة سهلة لإزالة طلاء الأظافر في دقائق بدون أسيتون
Time منذ 31 دقيقة Views 1136
إصابة "سالم الدوسري وجيوفينكو" بكورونا
إصابة "سالم الدوسري وجيوفينكو" بكورونا
Time منذ 36 دقيقة Views 1634
معلم يضرب تلميذته حتى الموت بسبب إجابة خاطئة !
معلم يضرب تلميذته حتى الموت بسبب إجابة خاطئة !
Time منذ 41 دقيقة Views 309
الطائف والخبر يستقبلان العيد الوطني باللون الأخضر
الطائف والخبر يستقبلان العيد الوطني باللون الأخضر
Time منذ 46 دقيقة Views 1447
بالفيديو.. تركي آل الشيخ يثني على فتاة بسبب جمال صوتها
بالفيديو.. تركي آل الشيخ يثني على فتاة بسبب جمال صوتها
Time منذ 53 دقيقة Views 2180
نقطة برتقالي تظهر لمستخدمي هواتف «آيفون» تكشف تعرضها للتجسس
نقطة برتقالي تظهر لمستخدمي هواتف «آيفون» تكشف تعرضها للتجسس
Time منذ ساعة Views 1695
مواطن حاصل على ماجيستير من أمريكا يتعرض للفصل من وظيفته كحارس أمن !
مواطن حاصل على ماجيستير من أمريكا يتعرض للفصل من وظيفته كحارس أمن !
Time منذ ساعة Views 1576
9 قادة حصلوا على الوسام الممنوح لأمير الكويت من بينهم الملك عبدالعزيز آل سعود
9 قادة حصلوا على الوسام الممنوح لأمير الكويت من بينهم الملك عبدالعزيز آل سعود
Time منذ ساعة Views 1525
بالفيديو.. إنهيار جبل جليدي على إثنين من المغامرين حاولا تسلقه
بالفيديو.. إنهيار جبل جليدي على إثنين من المغامرين حاولا تسلقه
Time منذ ساعة Views 439