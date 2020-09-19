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مواطن حاصل على ماجيستير من أمريكا يتعرض للفصل من وظيفته كحارس أمن !

Time منذ ساعة
Views 1576
مواطن حاصل على ماجيستير من أمريكا يتعرض للفصل من وظيفته كحارس أمن !

الرياض (صدى):
تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مع شكوى مواطن تعرض للفصل مع وظيفته كحارس أمن على الرغم من كونها وظيفة لا تتناسب مع مؤهلاته العلمية .

وأكد المواطن أنه حاصل على بكالوريوس وماجيستير من الولايات المتحدة ولم يجد وظيفة تلائم مؤهلاته حتى اضطر لقبول وظيفة حارس أمن .

وأضاف أنه على الرغم من ذلك أنهت الشركة عقده بغير حق ، مناشداً ببحث مشكلته .

من جانبها ، طالبت الوزارة المواطن الذي عرض مشكلته على موقع " تويتر " بضرورة التواصل معها للنظر في وضعه ، ووعدته بمساعدته على تقلد الوظيفة التي يستحقها .

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الملل5
بالامس كان يوم وطني واليوم عيد وطني وغدا وش بنسميه ……………… وطني
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
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استوت الشغله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
استوت الشغله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
استوت الشغله

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