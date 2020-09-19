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"المسند": أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم

Time منذ ساعة
Views 1543
"المسند": أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم

الرياض (صدى):
توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت تراجع إحتمالات هطول الأمطار .

وأكد " المسند " أن التوقعات المطرية بدأت تضعف ، وتتشكل سحب اليوم على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة قد تكون ممطرة .

كما توقع أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة وقد تثير الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال الوسط .

وكشف "المسند " عن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ 29 محطة في المملكة وكانت بها أقلها بـ 16 .6 درجة مئوية .

كما أوضح درجات الحرارة العظمى في المملكة أمس الجمعة وكانت أقصاها في ينبع ، وفقاً للجداول المفرقة .

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الملل5
بالامس كان يوم وطني واليوم عيد وطني وغدا وش بنسميه ……………… وطني
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
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استوت الشغله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
استوت الشغله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
استوت الشغله

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