"المسند": أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم

الرياض (صدى):
توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت تراجع إحتمالات هطول الأمطار .
وأكد " المسند " أن التوقعات المطرية بدأت تضعف ، وتتشكل سحب اليوم على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة قد تكون ممطرة .
كما توقع أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة وقد تثير الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال الوسط .
وكشف "المسند " عن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ 29 محطة في المملكة وكانت بها أقلها بـ 16 .6 درجة مئوية .
كما أوضح درجات الحرارة العظمى في المملكة أمس الجمعة وكانت أقصاها في ينبع ، وفقاً للجداول المفرقة .