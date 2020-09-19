طريقة تغيير إعدادات خصوصية واتساب

وكالات (صدى):
كشفت تقارير تقنية، اليوم السبت، عن خطوات تغيير إعدادات خصوصية واتساب على هواتف أندرويد، والتي تبدأ بفتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد؛ ثم اضغط على الثلاثة نقاط أعلى الزاوية اليسرى للشاشة، لمزيد من الخيارات.
وبعدها من القائمة المنسدلة اضغط على خيار الإعدادات Settings؛ ثم من الصفحة الجديدة اضغط على خيار الحساب Settings، ثم الخصوصية Privacy؛ فيما الخطوة الأخيرة تتمثل في أنه يمكن الاختيار بين الإعدادات التالية لضبط خيارات الخصوصية الخاصة.
ويمكن ضبط آخر ظهور، بأن تضع في اعتبارك أنه ضبطت إعدادات الخصوصية الخاصة بميزة " آخر ظهور" على حسابك على خيار " لا أحد " ، فأنك لن تتمكن من رؤية آخر ظهور للمستخدمين الآخرين؛ بينما إيصالات القراءة: هي علامات الاختيار التي تظهر بجوار كل رسالة ترسلها باللون الأزرق لتدل على قرائتها من قبل المستلم.
وإذا قمت يإيقاف تمكين الزر بجوار خيار مؤشرات القراءة، فلن تتمكن من معرفة ما إذا كانت رسالتك التي قمت بإرسالها قد قرئت أم لا؛ فيما خصوصية الحالة: يمكن لكل جهة اتصال على WhatsApp تغيير الإعدادات حسب ما يناسبها، لذا إذا قمت بإيقاف تشغيل مؤشرات القراءة، فلن تتمكن من معرفة ما إذا كانت جهات اتصالك قد شاهدت تحديثات الحالة الخاصة بك.