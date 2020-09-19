الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 42 دقيقة
Views 1349
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)،فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

صالح
رشوة للسكوت على ما ارتكبته المملكة من جرائم حرب في اليمن
عدو الخونة
زين اعطنا رأيك انت كل ماتفعله هو الاعتراض فقط قول ماعندك في حل المشكلة خارج اطار النقد فقط انت مع بقاء الحال على ماهو عليه؟ او عندك حل اخر
مغرد
الي يشمتون هل انتم ضا مدنيين الجنه لكم والباقين للنار اتقوا الله لا تعاون على الله فتحبط أعمالكم تراه فعل إلى ما فعلته من صدقات وانت يالي تشمت هل ما فكرت ولو دقيه ما ذا فعلت من صدقات والا سب في المواقع اتقوا الله ولا تشوفون أنفسكم للجنه والباقين لا ما يدخلون حكر عليكم
عبدالله
واضح انك مرتزق من جماعة اللي يدفع اكثر
مغرد
الله يشفيك ويبعد عنك الوسواس يا رب الشفا من عنده تشفي عبدك تركي

أخر الأخبار

طريقة تغيير إعدادات خصوصية واتساب
طريقة تغيير إعدادات خصوصية واتساب
Time منذ 8 دقائق Views 1219
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ 42 دقيقة Views 1349
بالصور.. نهاية مأساوية لفتاة لتعرضها للصعق الكهربائي بسبب شاحن الجوال
بالصور.. نهاية مأساوية لفتاة لتعرضها للصعق الكهربائي بسبب شاحن الجوال
Time منذ ساعة Views 436
توفير أجهزة ذكية لطلاب جامعة طيبة
توفير أجهزة ذكية لطلاب جامعة طيبة
Time منذ ساعة Views 1539
قناة عين تؤكد إمكانية مراجعة الدروس عبر عرب سات ويوتيوب
قناة عين تؤكد إمكانية مراجعة الدروس عبر عرب سات ويوتيوب
Time منذ ساعة Views 1614
«الحصيني» : رياح متوسطة وأمطار وحبات برد على عدة مناطق (صور)
«الحصيني» : رياح متوسطة وأمطار وحبات برد على عدة مناطق (صور)
Time منذ ساعتين Views 1914
بالصور.. فنانة مصرية تظهر بالحجاب بعد اعتزالها التمثيل بـ3 شهور
بالصور.. فنانة مصرية تظهر بالحجاب بعد اعتزالها التمثيل بـ3 شهور
Time منذ ساعتين Views 2106
المملكة تدعم الأمم المتحدة بـ100 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة لمكافحة الجائحة
المملكة تدعم الأمم المتحدة بـ100 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة لمكافحة الجائحة
Time منذ 3 ساعات Views 1828
القادسية يسعى لضم كريستيان ليما
القادسية يسعى لضم كريستيان ليما
Time منذ 3 ساعات Views 1977
توجه لإلغاء صلاحيات «التجارة» الإشرافية على 6 جهات حكومية
توجه لإلغاء صلاحيات «التجارة» الإشرافية على 6 جهات حكومية
Time منذ 4 ساعات Views 2676