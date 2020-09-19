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توفير أجهزة ذكية لطلاب جامعة طيبة

Time منذ ساعة
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توفير أجهزة ذكية لطلاب جامعة طيبة

المدينة المنورة (صدى):
دشنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة بالمدينة المنورة مبادرة دعم الطلاب والطالبات، بتوفير أجهزة ذكية ولوحية لمن يرغب منهم؛ وذلك من خلال إتاحة الفرصة للطالب أو الطالبة للتقدم على طلب إعانة عبر منصة الخدمات الإلكترونية للطلبة من هنـــــــــــا 

وأكد عميد شؤون الطلاب في جامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالغني الحربي أن هذه المبادرة جاءت إيماناً من عمادة شؤون الطلاب بضرورة تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية عن بُعد، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تقديم بيئة إلكترونية متميزة تضمن للطلبة القيام بأعمالهم على أكمل وجه بكل يسر وسهولة.

وأوضح الدكتور الحربي، أن شروط الاستحقاق تقوم بصرف إعانة للطالب والطالبة مرة واحدة خلال الدراسة الجامعية، وأن يكونوا قد أمضوا سنه دراسية على الأقل، وإرفاق صورة الهوية أو الإقامة والبطاقة الجامعية، وكذلك إرفاق إفاده بانتظامهم.

وأشار إلى أن في حالة كان سكن الطالب أو الطالبة أو منزل الأسرة مستأجر يتم فيُرفق عقد إيجار موثق، أما في حالة وفاة أحد الوالدين ترفق صورة شهادة الوفاة، وتكون الأولوية للأسر المحتاجة المنتسبة للضمان الاجتماعي أو أي من الجمعيات الخيرية المعتمدة، فضلًا عن إرفاق رقم الآيبان البنكي واسم البنك ويكون الحساب خاص بالطالب أو الطالبة فقط، مشيراً إلى أن يكون نهاية استقبال الطلبات الأحد 3 صفر 1442هـ.

Time واتساب

أحدث التعليقات

صالح
رشوة للسكوت على ما ارتكبته المملكة من جرائم حرب في اليمن
عدو الخونة
زين اعطنا رأيك انت كل ماتفعله هو الاعتراض فقط قول ماعندك في حل المشكلة خارج اطار النقد فقط انت مع بقاء الحال على ماهو عليه؟ او عندك حل اخر
مغرد
الي يشمتون هل انتم ضا مدنيين الجنه لكم والباقين للنار اتقوا الله لا تعاون على الله فتحبط أعمالكم تراه فعل إلى ما فعلته من صدقات وانت يالي تشمت هل ما فكرت ولو دقيه ما ذا فعلت من صدقات والا سب في المواقع اتقوا الله ولا تشوفون أنفسكم للجنه والباقين لا ما يدخلون حكر عليكم
عبدالله
واضح انك مرتزق من جماعة اللي يدفع اكثر
مغرد
الله يشفيك ويبعد عنك الوسواس يا رب الشفا من عنده تشفي عبدك تركي

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