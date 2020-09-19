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«الحصيني» : رياح متوسطة وأمطار وحبات برد على عدة مناطق (صور)

Time منذ 46 دقيقة
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«الحصيني» : رياح متوسطة وأمطار وحبات برد على عدة مناطق (صور)

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، عن ‏توقعات طقس اليوم السبت 1442/2/2هـ؛ حيث توقع وجود رياح متوسطة على شمال الشرقية وجنوبها والقصيم ونجران وجنوب حائل وأجزاء من الساحل الغربي"جنوب جدة وجازان وشماله ".

وفي السياق نفسه، أوضح عبدالعزيز الحصيني، أن الرياح على الخليج من شمالية لشرقية وجنوبية في جنوبه؛ بينما البحر الأحمر من شمالية غربية لشمالية، وارتفاع الرطوبة على الساحلين.

وقال "الحصيني" أنه: " متوقع اليوم السبت 1442/2/2هـ وليلة الأحد، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وحبات برد على أجزاء من الباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات والسفوح الغربية منها وجنوب مكة وأجزاء من اليمن ".

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أحدث التعليقات

مسالم
وبعدها العامل يسحب عليك ولا يشتغل باأمانه ويخسرون البشر مشكله اغلب الي يتكلمون في هالموضوع مادخلو السوق ولا عاشو التحديات الي فيه ويجيك يبربر في كل شاشه او تعليق ولا هو فاهم اي شي كل شخص له مجال عمل يتفلسف فيه ولاهو على كل حال رائيه صحيح اما يناقز ورى هالمتفلسفين مشكله.
دكتور رايق بن فايق
ترامب شغله الشاغل تمكين للصهاينة وبناء إسرائيل الكبرى في المنطقة وبدأ بالدويلات الصغيرة ويمارس ضغوط على الدول الكبرى من أجل فرض الواقع مع العلم ان اسرائيل لم تقدم أي تنازل عن احتلالها وابتلاع المزيد من الأراضي العربية والمقدسات الإسلامية
ابو عمار
اوكي
عدو الخونة
محسن لازم نكلمك بالعراقي لاجل تفتهم ياكحبة روح خليهم يمارسون المتعة فيك هناك في ساتنبول عمت عينك ياعار
أبو كنان
أسوأ موسم على مر التاريخ للاتحاد موسم ! الاتحاد من 2009 وهو في إنحدار كبير باستثناء بعض النجاحات في عهد لؤي ناظر وعادل جموم مشكلة الاتحلد الأولى في الإدارة والفكر الإداري مع كامل الاحترام

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