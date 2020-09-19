الصين ترفض قرار الحظر الأمريكي ضد «تيك توك» و«وي تشات»

بكين (صدى):
أكد وزير التجارة الصيني، تشونج شان، اليوم السبت، على رفض بلاده لقرار الحظر الأمريكي ضد تطبيقات «تيك توك» و«وي تشات»، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات ضد الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تصحح أخطاءها.
وقال تشونج شان: " لن نتردد في حماية الشركات الصينية ومصالحنا المشروعة "، فيما كانت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، أعلنت أنها ستحظر المعاملات التجارية الأمريكية مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة للصين "وي تشات" و"تيك توك" ابتداء من يوم الأحد.
ومن جانبه، أوضح وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، إن الحظر جاء "لمكافحة جمع الصين الخبيث للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين".