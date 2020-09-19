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الصين ترفض قرار الحظر الأمريكي ضد «تيك توك» و«وي تشات»

Time منذ 31 دقيقة
Views 1378
الصين ترفض قرار الحظر الأمريكي ضد «تيك توك» و«وي تشات»

بكين (صدى):
أكد وزير التجارة الصيني، تشونج شان، اليوم السبت، على رفض بلاده لقرار الحظر الأمريكي ضد تطبيقات «تيك توك» و«وي تشات»، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات ضد الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تصحح أخطاءها.

وقال تشونج شان: " لن نتردد في حماية الشركات الصينية ومصالحنا المشروعة "، فيما كانت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، أعلنت أنها ستحظر المعاملات التجارية الأمريكية مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة للصين "وي تشات" و"تيك توك" ابتداء من يوم الأحد.

ومن جانبه، أوضح وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، إن الحظر جاء "لمكافحة جمع الصين الخبيث للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين".

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أحدث التعليقات

بدون اسم
خلوها .. جهنم قدامها . رحم الله من زار وخف علينا في الميزانيه وفي الاوكسجينل وفي كثير من الامور .... المقبره ما ترد احد ... والله لن ابكي عليها ولن اترحم عليها ايضا
بلبل البحر
الله يقويكم .. هذا المنكر الأكبر المستشري الذي يجب انكاره واستئصاله من جذوره..
بلبل البحر
فعلا التدقيق في التفاصيل والافراط في التفكير مزعج جدا..
زائر
لا ماعادت الامور لطبيعتها الي الان الحذر والتباعد والتعقيم والكمامات لس لسا يبي لها وقت
زائر
لا ماعادت الامور لطبيعتها الي الان الحذر والتباعد والتعقيم والكمامات لس لسا يبي لها وقت

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