الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. محلل اقتصادي: نظام الكفيل ساهم في انتشار التستر التجاري

Time منذ 53 دقيقة
Views 1491
بالفيديو.. محلل اقتصادي: نظام الكفيل ساهم في انتشار التستر التجاري

الرياض (صدى):
أكد المحلل الاقتصادي ثامر السعيد، أمس السبت، إن نظام الكفيل يُعد من الأسباب التي أسهمت في انتشار التستر التجاري.

وأوضح "السعيد" خلال مشاركته مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، أنه إذا ألغي السبب الذي يحتمي فيه المتستر سيكون السوق متاحاً لرواد الأعمال لإنشاء مشروعات استثمارية تنجح وتكبر مع الوقت.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن المتستر عليه يمكن أيضاً أن يبدأ استثمارا يخلق فرصاً وظيفية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنه أنه بحسب إحصائيات وزارة التجارة عام 1440هـ بلغ حجم التجارة المتستر عليها نحو 400 مليار ريال، من بينها 120 مليار ريال تمثل أرباحا وتذهب إلى خارج المملكة ويستفيد منها العامل الأجنبي فقط.

Time واتساب

أحدث التعليقات

بدون اسم
خلوها .. جهنم قدامها . رحم الله من زار وخف علينا في الميزانيه وفي الاوكسجينل وفي كثير من الامور .... المقبره ما ترد احد ... والله لن ابكي عليها ولن اترحم عليها ايضا
بلبل البحر
الله يقويكم .. هذا المنكر الأكبر المستشري الذي يجب انكاره واستئصاله من جذوره..
بلبل البحر
فعلا التدقيق في التفاصيل والافراط في التفكير مزعج جدا..
زائر
لا ماعادت الامور لطبيعتها الي الان الحذر والتباعد والتعقيم والكمامات لس لسا يبي لها وقت
زائر
لا ماعادت الامور لطبيعتها الي الان الحذر والتباعد والتعقيم والكمامات لس لسا يبي لها وقت

أخر الأخبار

الصين ترفض قرار الحظر الأمريكي ضد «تيك توك» و«وي تشات»
الصين ترفض قرار الحظر الأمريكي ضد «تيك توك» و«وي تشات»
Time منذ 31 دقيقة Views 1377
بالفيديو.. محلل اقتصادي: نظام الكفيل ساهم في انتشار التستر التجاري
بالفيديو.. محلل اقتصادي: نظام الكفيل ساهم في انتشار التستر التجاري
Time منذ 53 دقيقة Views 1491
سجن سيدة تروج لممارسة الرذيلة بمقابل مادي عبر الإنترنت
سجن سيدة تروج لممارسة الرذيلة بمقابل مادي عبر الإنترنت
Time منذ ساعة Views 692
عوالق ترابية تسود أجواء جازان
عوالق ترابية تسود أجواء جازان
Time منذ ساعتين Views 1745
فتح بوابات سد وادي حلي لري الأراضي الزراعية
فتح بوابات سد وادي حلي لري الأراضي الزراعية
Time منذ ساعتين Views 1739
حسم الجدل حول مشاركة حمدالله في تدريبات النصر بعد إصابته خلال مواجهة سباهان
حسم الجدل حول مشاركة حمدالله في تدريبات النصر بعد إصابته خلال مواجهة سباهان
Time منذ 3 ساعات Views 2809
ترامب يكشف تفاصيل اجتماعه مع الوفد الكويتي
ترامب يكشف تفاصيل اجتماعه مع الوفد الكويتي
Time منذ 3 ساعات Views 2452
محمد السويلم : الهلال يملك شخصية وثقافة البطل وبالتالي راح يتجاوز هذه الأزمة
محمد السويلم : الهلال يملك شخصية وثقافة البطل وبالتالي راح يتجاوز هذه الأزمة
Time منذ 3 ساعات Views 395
أحمد الفهيد : الهلال فريق يلعب بشخصية البطل حتى لو يلعب 7 لاعبين فقط
أحمد الفهيد : الهلال فريق يلعب بشخصية البطل حتى لو يلعب 7 لاعبين فقط
Time منذ 3 ساعات Views 557
أحمد الفهيد : عبدالرزاق حمدالله مكينة تهديفية .. لاعب يعجزنا عن وصفه
أحمد الفهيد : عبدالرزاق حمدالله مكينة تهديفية .. لاعب يعجزنا عن وصفه
Time منذ 4 ساعات Views 450