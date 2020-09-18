الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. السلمي يكشف عن 3 حالات يجوز فيها الكذب بين الزوجين 

Time منذ 7 دقائق
Views 1231
بالفيديو.. السلمي يكشف عن 3 حالات يجوز فيها الكذب بين الزوجين 

عادل الحربي (صدى):
أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، ضوابط رخصة الكذب بين الزوجين.

وقال الشيخ السلمي خلال إحدى حلقات برنامج " يستفتونك " على قناة " الرسالة ":" مسألة الكذب على الزوجة قال الرسول صلي الله عليه وسلم جائز في 3 حالات ومنها إصلاح ذات البين وحديث الرجل مع زوجته وحديث المرأة مع زوجها ".

وأضاف السلمي أن المقصود بالكذب التوريه وهو أن يتكلم الرجل مع زوجته بكلام وهو تفهم شئ آخر هذا هو الذي أجازه ابن جرير الطبري وابن تيمية.

وأوضح السلمي:" يجوز الكذب الصريح مع الزوجة لإدخال السرور على قلبها ويجوز للمرأة الكذب على زوجها لإدخال السرور عليه وليس لأن يتشفى منها ولا أن تتشفى منه وإنما المقصود هو إدخال السرور ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
شوف كم نحتاج من سنة لاجل نتعافى من هذا الوباء بسبب الانانية البحتة وقصر النظر وانعدام الامانة
واضح*** وصريح***
.Happy birthday
ابوبدر
عندما نتخلص من الدجالين والافاقين ومدعي الشرف والنزاهة وحينها النفاق سيختفي من ربنا كذا.
ابوبدر
خسارة شبابك ياخالد راح عالفاضي الله يعوضك من ربنا عيونك ماهي زرقاء
قمر و راكب همر
(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا أنما نحن مصلحون)

أخر الأخبار

غرم العمري : النصر في هذه البطولة يتصاعد في المستوى
غرم العمري : النصر في هذه البطولة يتصاعد في المستوى
Time منذ 5 دقائق Views 168
بالفيديو.. السلمي يكشف عن 3 حالات يجوز فيها الكذب بين الزوجين 
بالفيديو.. السلمي يكشف عن 3 حالات يجوز فيها الكذب بين الزوجين 
Time منذ 7 دقائق Views 1231
ردة فعل لاعب التعاون عبدالمجيد السواط بعد تعرضه للإصابة ضد بيروزي الإيراني
ردة فعل لاعب التعاون عبدالمجيد السواط بعد تعرضه للإصابة ضد بيروزي الإيراني
Time منذ 7 دقائق Views 206
تعليق وليد الفراج بعد تأهل النصر الى دور الـ 16
تعليق وليد الفراج بعد تأهل النصر الى دور الـ 16
Time منذ 8 دقائق Views 193
الزمالك يهدي الأهلي بطولة الدوري المصري للمرة الـ 42
الزمالك يهدي الأهلي بطولة الدوري المصري للمرة الـ 42
Time منذ 23 دقيقة Views 1491
شاهد.. باحث في جودة القهوة يوضح سبب الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء البن الهرري 
شاهد.. باحث في جودة القهوة يوضح سبب الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء البن الهرري 
Time منذ 28 دقيقة Views 1608
التعاون يسقط أمام بيرسبوليس في أول اختبار لـ "كارتيرون"
التعاون يسقط أمام بيرسبوليس في أول اختبار لـ "كارتيرون"
Time منذ 39 دقيقة Views 1592
النصر يتأهل إلى الدور الـ 16 من دوري أبطال أسيا (فيديو وصور)
النصر يتأهل إلى الدور الـ 16 من دوري أبطال أسيا (فيديو وصور)
Time منذ 40 دقيقة Views 1599
هوشة بين فنانات خليجيات
هوشة بين فنانات خليجيات
Time منذ 45 دقيقة Views 467
هذا اللى بايعها مع الثور
هذا اللى بايعها مع الثور
Time منذ 46 دقيقة Views 345