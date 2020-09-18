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ترامب يعلن توفير لقاح كورونا خلال 24 ساعة فقط من اعتماده

Time منذ ساعة
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ترامب يعلن توفير لقاح كورونا خلال 24 ساعة فقط من اعتماده

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن اللّقاح المضاد لكوفيد-19، سيكون متوفراً للطرح خلال 24 ساعة فقط، من اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأميركية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم: إنّ إدارته نجحت بصناعة أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي سيُقدَّم قبل نهاية العام الحالي، فيما سيُوفَّر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية، ليحصل المواطنون الأمريكيون كافة على اللقاح.

وأضاف: إنّ هذا التطوّر التاريخي الذي أحرزناه في تصنيع لقاح في فترة زمنية قياسية، لم يحدث في تاريخ أي دولة، حيث إنه منذ شهر يناير الماضي كان آلاف الأطباء الأميركيين يعملون على مدار الساعة، وأجروا الكثير من التجارب السريرية من أجل ضمان سلامة اللقاح.

وأعلن الرئيس الأميركي كذلك، تخصيص مبلغ 13 مليار، لدعم إقليم بورتوريكو الذي ضربه الإعصار، مشيراً إلى أن حزمة الدعم هذه ستُخصّص من أجل تحسين نظام التعليم، ولصيانة الكثير من محطات الخطوط الكهربائية.

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عدو الخونة
لقد حكم الله فيهم بسابق عدله: "ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون* ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون*" هم ومن ناصرهم
Rahaf
بدي ابيع كليتي عمري ١٨ من الاردن فصيلة دمي A+
ابو محمد 😎 ✍️
الشيخ صباح ، ربنا يشفيه ويعافيه ويقومه باالسلامه ، يستاهل الوسام الذي مُنح له ، وهو أكبر قدراً من ذالك ..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
قطبا الكرة السعودية و الاسوية الهلال العالمي💙💙 والعميد العالمي فقط 💛🖤 أما ابو ترشيح وبكاء وواير لس ابو قرنبع حدهم دور ال ١٦ ؟! ولا يطيرون بالعجة الفقراوية..
سلسبيل
احس الخبر مترجم من غوغل هههههههه

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