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شاهد.. باحث في جودة القهوة يوضح سبب الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء البن الهرري 

Time منذ 27 دقيقة
Views 1608
شاهد.. باحث في جودة القهوة يوضح سبب الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء البن الهرري 

علي القحطاني (صدى):
تحدث الباحث في جودة القهوة الأستاذ عبدالمحسن العبيد عن المراحل المختلفة لمعالجة البن، قائلا:" الفرز يأتي بعد مرحلة التجفيف ولكن الأفضل أن يفرز يدويا والوقت الذي يجفف فيه حسب سطوع  الشمس والأمطار والغيم والندى ".

وأضاف العبيد خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" يجفف البن لفترات تتراوح من 20 يوما ل25 يوما بعد عملية التجفيف تبدأ مرحلة التقشير والفرق ثم التصنيع وتصنيف البن "، لافتا إلى أن المعالجة المغسولة يقطع البن ويوضع في برك مياه ويمزق ثم يوضع في جهاز تقشير ويغسل مكان التقشير ويصفى منه السائل الذي بداخل البن ثم يجفف على أسرة ثم يدخل في مرحلة التصنيع.

وأبان أن المعالجة المجففة " البدائية " بعد قطف البن من الشجرة يفرش ويزرع مع الشمس ويقلب ثم يدخل مراحل التصنيع بعد فرزه.

وقال إن البن خرج من اليمن ليغزو الكرة الأرضية، والأرابيكا والروبوستا هي أصل القهوة في العالم، مضيفا أن البن عبارة عن بذور مزروعة على حزام بين مدار السرطان والجدي في منتصف الكرة الأرضية.

وتابع:" البن أصلا جاء من أثيوبيا وانتشر بعدها في اليمن، موضحا:" الرطوبة والارتفاعات تؤثر في المنتج النهائي للقهوة " والاختلاف يكون في الكثافة والطعم والرائحة.

وكشف عن سبب انتشار البن الهرري في المملكة بسبب تدهور الزراعة وقلة الإنتاج في اليمن وزيادة الأسعار  وتوجه التجار للبحث عن بدائل فكان أنسب بن وأقرب بن هو البن الهرري " الخولاني ".

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
شوف كم نحتاج من سنة لاجل نتعافى من هذا الوباء بسبب الانانية البحتة وقصر النظر وانعدام الامانة
واضح*** وصريح***
.Happy birthday
ابوبدر
عندما نتخلص من الدجالين والافاقين ومدعي الشرف والنزاهة وحينها النفاق سيختفي من ربنا كذا.
ابوبدر
خسارة شبابك ياخالد راح عالفاضي الله يعوضك من ربنا عيونك ماهي زرقاء
قمر و راكب همر
(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا أنما نحن مصلحون)

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