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بالفيديو والصور.. مستجدات الهلال بعد تعادله مع باختاكور 

Time منذ ساعة
Views 1781
بالفيديو والصور.. مستجدات الهلال بعد تعادله مع باختاكور 

نواف السالم (صدى):
واصل فريق نادي الهلال تدريباته بعد تعادله مع باختاكور الأوزبكي يوم أمس.

وأجرى المشاركون بصفة أساسية في اللقاء مرانا استرجاعيا في النادي الصحي بمقر إقامة الفريق، حيث  أجرى بقية اللاعبين مرانا اعتياديا في الملعب المخصص لتدريبات الفريق لكل الجهاز الفني عدد من التدريبات الفنية والتكتيكية.

وفرض المدير الفني رزافان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، كما واصل الجهازان الطبي واللياقي متابعة حالة المصابين بفيروس كورونا وتحديد برامج تدريباتهم اليومية بالتنسيق مع الجهاز الفني.

ويعقد لوشيسكو وأحد اللاعبين مؤتمرا صحفيا ظهر الغد.

 

 

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
لقد حكم الله فيهم بسابق عدله: "ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون* ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون*" هم ومن ناصرهم
Rahaf
بدي ابيع كليتي عمري ١٨ من الاردن فصيلة دمي A+
ابو محمد 😎 ✍️
الشيخ صباح ، ربنا يشفيه ويعافيه ويقومه باالسلامه ، يستاهل الوسام الذي مُنح له ، وهو أكبر قدراً من ذالك ..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
قطبا الكرة السعودية و الاسوية الهلال العالمي💙💙 والعميد العالمي فقط 💛🖤 أما ابو ترشيح وبكاء وواير لس ابو قرنبع حدهم دور ال ١٦ ؟! ولا يطيرون بالعجة الفقراوية..
سلسبيل
احس الخبر مترجم من غوغل هههههههه

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