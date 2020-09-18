بالفيديو والصور.. مستجدات الهلال بعد تعادله مع باختاكور 

نواف السالم (صدى):
واصل فريق نادي الهلال تدريباته بعد تعادله مع باختاكور الأوزبكي يوم أمس.
وأجرى المشاركون بصفة أساسية في اللقاء مرانا استرجاعيا في النادي الصحي بمقر إقامة الفريق، حيث أجرى بقية اللاعبين مرانا اعتياديا في الملعب المخصص لتدريبات الفريق لكل الجهاز الفني عدد من التدريبات الفنية والتكتيكية.
وفرض المدير الفني رزافان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، كما واصل الجهازان الطبي واللياقي متابعة حالة المصابين بفيروس كورونا وتحديد برامج تدريباتهم اليومية بالتنسيق مع الجهاز الفني.
ويعقد لوشيسكو وأحد اللاعبين مؤتمرا صحفيا ظهر الغد.