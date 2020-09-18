شاهد.. عضو بحزب أردوغان يضرب أخر اتهمه ببناء كشك مخالف

أنقرة (صدى):
وثق أتراك واقعة مثيرة للجدل وقعت داخل أروقة مجلس بلدية اسطنبول؛ حيث اندلع اشتباك عنيف بين أعضاء حزبي العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الخير المعارض.
ودخل عضو حزب الخير المعارض، علي كيديك، في اشتباك عنيف مع عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد توفيق غوكسو، بسبب خلاف على كشك بقالة غير مرخّص؛ حيث تحول المجلس إلى حلبة مصارعة في دقائق قليلة.
وقاطع عضو حزب الخير المعارض، علي كيديك، كلمة عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد توفيق غوكسو، لينتقد الكشك المخالف الذي يمتلكه الثاني، مما أشعل العراك.
وشهد مقر مجلس بلدية إسطنبول العراك بعد مناكفات وملاسنات بين النائبين بدأت أمس واستمرت حتى اليوم وانتهت بالشجار.