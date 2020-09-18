الأهلي يفسد فرحة بشكتاش بـ"دي سوزا" ويصدر بيانًا شديد اللهجة

نواف السالم (صدى):
أصدر النادي الأهلي بيانًا شديد اللهجة فيا يخص موقف اللاعب دي سوزا الذي فسخ تعاقده من جانب واحد، وتعاقد مع بشكتاش التركي.
وقال الأهلي: سبق وأرسل اللاعب إخطارا للحصول على جزء من مقدم مستحق سابقا واتفق الطرفان على توقيع اتفاقية جدولة احترم النادي بنودها التي تنتهي بنهاية عقد اللاعب 30/6/ 2021.
ولفت إلى أن اللاعب تأخر عن التدريبات بسبب عارض صحي ولم يشارك في أغلب المباريات لأسباب مختلفة.
وأضاف: "لتحقيق غاية فسخ العقد بتاريخ 26 أغسطس الجاري تقدم بطلب تجزية جزء من راتب شهر 7 لحسابه بالسعودية وتحويل جزء للسكن وبالفعل تم سداد السكن للاعب.
وأشار النادي إلى أن اللاعب فسخ العقد من جانب واحد في أغسطس وتعاقد مع نادي اخر بعد يومين وهو مخالفة صريحة للمواد 14 مكرر و17 من لائحة وضعية وانتقالات اللاعبين بالفيفا.
وأكد النادي إنه بناءً على ذلك سيتم تقديم شكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي للكرة.