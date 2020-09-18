الأعداد السابقة للصحيفة

الأهلي يفسد فرحة بشكتاش بـ"دي سوزا" ويصدر بيانًا شديد اللهجة

Time منذ 45 دقيقة
Views 1636
الأهلي يفسد فرحة بشكتاش بـ"دي سوزا" ويصدر بيانًا شديد اللهجة

نواف السالم (صدى):
أصدر النادي الأهلي بيانًا شديد اللهجة فيا يخص موقف اللاعب دي سوزا الذي فسخ تعاقده من جانب واحد، وتعاقد مع بشكتاش التركي.

وقال الأهلي: سبق وأرسل اللاعب إخطارا للحصول على جزء من مقدم مستحق سابقا واتفق الطرفان على توقيع اتفاقية جدولة احترم النادي بنودها التي تنتهي بنهاية عقد اللاعب 30/6/ 2021.

ولفت إلى أن اللاعب تأخر عن التدريبات بسبب عارض صحي ولم يشارك في أغلب المباريات لأسباب مختلفة.

وأضاف: "لتحقيق غاية فسخ العقد بتاريخ 26 أغسطس الجاري تقدم بطلب تجزية جزء من راتب شهر 7 لحسابه بالسعودية وتحويل جزء للسكن وبالفعل تم سداد السكن للاعب.

وأشار النادي إلى أن اللاعب فسخ العقد من جانب واحد في أغسطس وتعاقد مع نادي اخر بعد يومين وهو مخالفة صريحة للمواد 14 مكرر و17 من لائحة وضعية وانتقالات اللاعبين بالفيفا.

وأكد النادي إنه بناءً على ذلك سيتم تقديم شكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي للكرة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وين الموقع هذاا .....؟
ابو فيصل
قصدهم من مواليد 1368
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. ... اظن اللي كاتب الخبر من هنقاريا او بلغاريا ، او يمكن من بنقاليا ...هههههههه....
انا
الفساد يبغاله جيش حتى يتم القضاء عليه..البلديات ماتب العمل الجوازات الكهرباء ..المناقصات الحكومية و القبول في الكليات العسكرية ...الخ كل هذي يبالغة تدقيق شديد
ابو محمد 😎 ✍️
شي جميل ...

أخر الأخبار

شاهد.. أحمر شفاه على وجه رئيس بيلاروسيا خلال حضوره منتدى نسائي 
شاهد.. أحمر شفاه على وجه رئيس بيلاروسيا خلال حضوره منتدى نسائي 
Time منذ 6 دقائق Views 123
تصرف طريف من بائعة مع زبون
تصرف طريف من بائعة مع زبون
Time منذ 7 دقائق Views 194
الشايب ماهو بسيط
الشايب ماهو بسيط
Time منذ 8 دقائق Views 180
مواطن يوثق جمال الطبيعة
مواطن يوثق جمال الطبيعة
Time منذ 8 دقائق Views 190
شاهد.. وادي الحمض في صورة نادرة منذ 110 عامًا
شاهد.. وادي الحمض في صورة نادرة منذ 110 عامًا
Time منذ 19 دقيقة Views 1411
الإفراج عن اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته 
الإفراج عن اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته 
Time منذ 35 دقيقة Views 296
الأهلي يفسد فرحة بشكتاش بـ"دي سوزا" ويصدر بيانًا شديد اللهجة
الأهلي يفسد فرحة بشكتاش بـ"دي سوزا" ويصدر بيانًا شديد اللهجة
Time منذ 45 دقيقة Views 1636
جبال من الأحجار الرملية في صحراء " حسمى "
جبال من الأحجار الرملية في صحراء " حسمى "
Time منذ 50 دقيقة Views 211
صورة نادرة للأسطورة السياسية الأمير بندر بن سلطان
صورة نادرة للأسطورة السياسية الأمير بندر بن سلطان
Time منذ 53 دقيقة Views 2064
مزحة تقود طبيبا للسجن لمدة 12 عاما
مزحة تقود طبيبا للسجن لمدة 12 عاما
Time منذ 59 دقيقة Views 452