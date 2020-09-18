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صورة نادرة للأسطورة السياسية الأمير بندر بن سلطان
منذ 53 دقيقة
2064
4
نايف السالم (صدى):
وثّقت صورة تاريخية نادرة، الأسطورة السياسية الأمير بندر بن سلطان وذلك خلال دراسته في معهد الأنجال بالعاصمة الرياض.
يذكر أن الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود كان قد توفي في 5 جمادي الأولي 1368هـ.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
وين الموقع هذاا .....؟
ابو فيصل
قصدهم من مواليد 1368
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. ... اظن اللي كاتب الخبر من هنقاريا او بلغاريا ، او يمكن من بنقاليا ...هههههههه....
انا
الفساد يبغاله جيش حتى يتم القضاء عليه..البلديات ماتب العمل الجوازات الكهرباء ..المناقصات الحكومية و القبول في الكليات العسكرية ...الخ كل هذي يبالغة تدقيق شديد
ابو محمد 😎 ✍️
شي جميل ...
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