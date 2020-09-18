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تقويم التعليم توضح قيمة رسوم الرخصة المهنية

Time منذ 15 دقيقة
Views 1335
تقويم التعليم توضح قيمة رسوم الرخصة المهنية

علي القحطاني (صدى):
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب قيمة رسوم الرخصة المهنية، وكذلك تكلفة إعادة الاختبار.

وذكرت أن رسوم الرخصة تبلغ 300 ريال، منها 200 ريال لاختبار الرخصة بقسميه العام والتخصص، و100 ريال لإصدار الرخصة أو تجديدها أو ترقيتها.

ولفتت الهيئة أن قيمة إعادة الاختبار تبلغ 100 ريال للعام و100 ريال للتخصص، مضيفة أن درجات الاجتياز للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين متعددة، ومنها رخصة معلم ممارس من 50 إلى 69 درجة، ورخصة معلم خبير 80 درجة فأعلى.

واشترطت للحصول على الرخصة المهنية الحصول على درجة الاجتياز في كلا الاختبارين، ويحدد مستوى الرخصة على الدرجة الأقل في الاختبارين.

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أحدث التعليقات

مريم
أعوذ بالله العلي العظيم من سوء الظن الله يشفيها لعلها مريضة بالنفس و يشفي كل مسلم
فهد
من ذا الحال وارد ان شاء الله انت افسدت عيال الناس حسبي الله عليك
QLQ
... اللهم لا شماته
QLQ
... اللهم لا شماته
فهد
باقي مصلحة المياه والصرف الصحي شركة المياه الوطنيه الفساد معشش في مكاتبهم

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