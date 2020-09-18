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شاهد.. كولومبية: أشعر بالفخر لإقامتي في جدة 27 عامًا 

Time منذ ساعة
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شاهد.. كولومبية: أشعر بالفخر لإقامتي في جدة 27 عامًا 

حمود العنزي (صدى):
تحدثت سيدة كولومبية قضت 27 عاماً بجدة عن المملكة بكلمات مؤثرة نابعة من القلب، مما أثارت إعجاب المواطنين.

وقالت السيدة التي تدعى ماريا مبخبيا:" أتييت من كولومبيا مع عائلتي  للعيش في مدينة جدة عام 1994"، مضيفة :"  ترعرعوا أولادي هنا في جدة ولديهم الكثير من الذكريات في الصحراء والمدينة والشواطئ وجمال البحر الأحمر ".

وأضافت السيدة:" خلال هذه الأعوام شاهدت التغيير الذي طرأ على المملكة والتي تغيرت شيئا فشيئا ولكن كانت عملية التغيير إيجابية لجميع أطراف المجتمع "، موضحة:" أعجبني كثيرا العيش في جدة بسبب تنوع الثقافات والأشخاص والأديان والمطاعم ".

ولفتت:" البحر مكان رائع والشعب المرجانية جميلة بتنوع أسماكها وألوانها والقهوة جميلة جدا "، مبينة:" لدي أسباب كثيرة تجعلني أعبر عن شكري للسعودية وأحمل السعودية في قلبي التي علمتني الكثير من ثقافتها ودينها حتى كرم ضيافة شعبها وطريقة استقبالهم بالود والمحبة والكرم خلال 27 عاما مدة إقامتها بالمملكة ".

وتابعت السيدة:" أشعر بالفخر لو استطاعت أن أكون سعودية "، حيث لاقى المقطع انتشارا وتفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وين الموقع هذاا .....؟
ابو فيصل
قصدهم من مواليد 1368
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. ... اظن اللي كاتب الخبر من هنقاريا او بلغاريا ، او يمكن من بنقاليا ...هههههههه....
انا
الفساد يبغاله جيش حتى يتم القضاء عليه..البلديات ماتب العمل الجوازات الكهرباء ..المناقصات الحكومية و القبول في الكليات العسكرية ...الخ كل هذي يبالغة تدقيق شديد
ابو محمد 😎 ✍️
شي جميل ...

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