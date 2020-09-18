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بالفيديو .. نشوب حريق في مردم بلدية عنيزة
منذ 53 دقيقة
1502
حمود العنزي (صدى):
اندلع حريق مساء اليوم، الجمعة، في مردم بلدية عنيزة، وتصاعدة الأدخنة في موقع الحادث.
وقامت قوات الدفاع المدني، وفقا لـ"عكاظ" بمباشرة الحريق، فيما لم يتضح بعد سببه والخسائر الناجمة عنه.
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أحدث التعليقات
مريم
أعوذ بالله العلي العظيم من سوء الظن الله يشفيها لعلها مريضة بالنفس و يشفي كل مسلم
فهد
من ذا الحال وارد ان شاء الله انت افسدت عيال الناس حسبي الله عليك
QLQ
... اللهم لا شماته
QLQ
... اللهم لا شماته
فهد
باقي مصلحة المياه والصرف الصحي شركة المياه الوطنيه الفساد معشش في مكاتبهم
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