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مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة وولفرهامبتون

Time منذ 26 دقيقة
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مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة وولفرهامبتون

وكالات (صدى):
أعلن مانشستر سيتي رسميا عن غياب الثنائي سيرجيو أغويرو والمدافع إيمريك لابورت عن مباراة الفريق ضد وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الإثنين المقبل.

وغاب أغويرو، عن مباريات فريقه الأخيرة الموسم الماضي بعد خضوعه لجراحة في الركبة ولم يعد من وقتها لتدريبات الفريق الأول.

وقال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يوم الجمعة، إن النجم الجزائري رياض محرز عاد إلى الفريق بعد تعافيه من إصابة بفيروس كورونا، لكن المدافع لابورت لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت قبل العودة للمباريات بعد أن أصيب بالعدوى في وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة سيتي الافتتاحية في الدوري هذا الموسم: ”لم يخض أغويرو أي مران مع الفريق حتى الآن، بينما عاد رياض قبل ثلاثة أو أربعة أيام ويتدرب مع الفريق، كما عاد إيمريك لأول مرة اليوم، محرز جاهز لمباراة وولفرهامبتون بينما يحتاج لابورت لبعض الوقت“.

واحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الممتاز خلف ليفربول البطل الموسم الماضي، وتعاقد مع قلب الدفاع نيثن آكي والجناح فيران توريس من بورنموث وفالنسيا، على الترتيب.

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أحدث التعليقات

زاير
ما شاء الله.
وليد
عندي ابن عمب عسكري بلجيش وفصلوه تحليل للمره الثانه وراجع وحدة بتارخ ٩/٩/١٤٤١ ورفضويعيدونه الي عنده خبره يفيدنا جزاكم الله خير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
سنابي
ههههههههه مضحك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الناس فاضيه مغير تتابع وحاطه يدها على قلبها نسيو مشاكلهم وأشغالهم ومسنترين عند تغريدات تركي😂😂😂😂😂

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