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بالفيديو.. " الحسين  ": سنسترجع الأموال التي نهبها الفاسدون

Time منذ 50 دقيقة
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بالفيديو.. " الحسين  ": سنسترجع الأموال التي نهبها الفاسدون

الرياض (صدى):
قال المتحدث باسم هيئة مكافحة الفساد أحمد الحسين إنه يتم  اكتشاف جرائم الفساد من خلال طرق وأساليب تتمثل في عدة أدوات منها تلقي البلاغات وتحليل البيانات وبناء المؤشرات وتحديد الأنشطة عالية المخاطر.

وأضاف الحسين خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية أنه بناء على ما سبق ذكره تقوم الهيئة بإجراءات التحري والتقصي وجمع المعلومات اللازمة ومن خلالها يتم الكشف عن تلك الجرائم وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

وتحدث الحسين عن أبرز الجرائم التي تم ضبطها بخصوص هذه القضايا التي تمثلت في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال واستغلال النفوذ الوظيفي والترويج من الوظيفة وتبديد المال العام وسوء استعمال إداري.

وأوضح أنه تم ضبط المتورطين في هذه الجرائم وجاري التحقيق معهم وسيتم إحالتهم للمحكمة المختصة عقب صدور الحكم والعقوبة تصل في حدها الأقصى إلى 15 عاما في السجن.

وحول مصير الأموال التي تم مصادرتها، أبان الحسين أن الدولة معنية لاسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها من المال العام بدون وجه حق، مضيفا:" سنسترجع الأموال التي نهبها الفاسدون ".

 

 

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أحدث التعليقات

زاير
ما شاء الله.
وليد
عندي ابن عمب عسكري بلجيش وفصلوه تحليل للمره الثانه وراجع وحدة بتارخ ٩/٩/١٤٤١ ورفضويعيدونه الي عنده خبره يفيدنا جزاكم الله خير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
سنابي
ههههههههه مضحك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الناس فاضيه مغير تتابع وحاطه يدها على قلبها نسيو مشاكلهم وأشغالهم ومسنترين عند تغريدات تركي😂😂😂😂😂

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