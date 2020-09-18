الأعداد السابقة للصحيفة

الدفاع المدني يحاصر حريق جبل "عمد" بالطائف

Time منذ ساعة
Views 1364
Comment 1
الدفاع المدني يحاصر حريق جبل "عمد" بالطائف

الطائف (صدى):
أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن حريق جبل "عمد" بميسان تحت السيطرة وفي انحسار وبمنطقة محدودة، وذلك في ظل استقرار الحالة الجوية وانخفاض شدة الرياح في الموقع.

وأفاد، بأنه تم إحداث قيادة ميدانية، وخطط إسناد للتعامل مع الحريق بالموقع ودعمها بالقوى البشرية والآلية التي تتطلب التعامل مع متغيرات الحالة.

وبين أن المنطقة التي نشب فيها الحريق جبلية ذات مرتفعات شديدة الوعورة، حيث قامت فرق الدفاع المدني بعمليات عزل وتطويق على امتداد الحريق حتى لا يعاود الانتشار بشكل أوسع، مؤكدا أن الموقع ليس مأهولاً بالسكان، ولم تسجل أي إصابات، ولله الحمد.

وأشاد العقيد القرني بتعاون الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمواطنين مع الدفاع المدني.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زاير
ما شاء الله.
وليد
عندي ابن عمب عسكري بلجيش وفصلوه تحليل للمره الثانه وراجع وحدة بتارخ ٩/٩/١٤٤١ ورفضويعيدونه الي عنده خبره يفيدنا جزاكم الله خير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
سنابي
ههههههههه مضحك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الناس فاضيه مغير تتابع وحاطه يدها على قلبها نسيو مشاكلهم وأشغالهم ومسنترين عند تغريدات تركي😂😂😂😂😂

أخر الأخبار

بداية خير للعرسان في الزفة
بداية خير للعرسان في الزفة
Time منذ 11 دقيقة Views 202
نجاها الله من فكين مفترسين
نجاها الله من فكين مفترسين
Time منذ 11 دقيقة Views 229
صياد محظوظ
صياد محظوظ
Time منذ 12 دقيقة Views 205
(مايبغونا)
(مايبغونا)
Time منذ 12 دقيقة Views 172
أخطاء شائعة تتسبب في الضرر للسيارة
أخطاء شائعة تتسبب في الضرر للسيارة
Time منذ 16 دقيقة Views 1139
مي العيدان تصدم متابعيها بنحافتها الزائدة
مي العيدان تصدم متابعيها بنحافتها الزائدة
Time منذ 23 دقيقة Views 300
مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة وولفرهامبتون
مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة وولفرهامبتون
Time منذ 26 دقيقة Views 1349
شاهد.. إلهام الفضالة تكشف عن سبب رفضها المشاركة في عمل درامي
شاهد.. إلهام الفضالة تكشف عن سبب رفضها المشاركة في عمل درامي
Time منذ 28 دقيقة Views 1208
توجيه باستدعاء ناشر فيديو الطفل المُخل بالآداب
توجيه باستدعاء ناشر فيديو الطفل المُخل بالآداب
Time منذ 33 دقيقة Views 1519
تركي آل الشيخ : أموت في اليوم عدة مرات
تركي آل الشيخ : أموت في اليوم عدة مرات
Time منذ 41 دقيقة Views 2166