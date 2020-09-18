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ولي العهد يُعلق على اكتشاف قضايا فساد جديدة

Time منذ 51 دقيقة
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ولي العهد يُعلق على اكتشاف قضايا فساد جديدة

الرياض (صدى):
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رسالة شكر وتقدير لمنسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على جهودهم في كشف قضايا الفساد.

وقال سمو ولي العهد وفقًا لقناة السعودية: " بيض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعاً " .

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قد صرّح بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطن ومقيم، وجاري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
زين اشوى
نجاة محمد
ههه الحمد لله دا محمد رمضان ليفربول
EBRAHIM🌩
يعمري على إلي تتمجغل وتتدلعع🤣💔 يعنني يعور بجدددد عاد 😂🤭 واو مشاكسه
EBRAHIM🌩
تبحث عن لفت الانتباه أو الشهره أو قد يكون السبب أن حبيبها خانها وهنالك أسباب لاحصر لها ووووو ألخ... المرأة مخلوق عاطفي وإذا أحد جرحها تفعل الذي لايخطرر على البال ولو انها عندها وازع ديني قوي كان مافعلت كذا ،وحتى فرضاً لو قتلت نفسها هل هذا سوف يحل مشكلتها لااااا لن يحلها الحل هو أن تكون قوي وتواجه المشكلة وتحلها بيدك.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. فاااااااااار .. يخاف من فااااااار ...

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