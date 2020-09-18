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محمد صلاح يتعرض لموقف صعب والشرطة تنقذه

Time منذ ساعة
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محمد صلاح يتعرض لموقف صعب والشرطة تنقذه

وكالات (صدى):
تعرض اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح لموقف صعب بعد تعطل سيارته على الطريق السريع بمدينة ليفربول، مما تسبب في تدخل الشرطة البريطانية لتنقذ الموقف.

وكانت التفاصيل بأن صلاح كان يتجوله بسيارته من طراز “بنتلي كونتيننتال جي تي”، البالغ ثمنها 208 آلاف دولار في منطقة “نتسفورد”، وفجأة تعرض الإطار الخاص بسيارته لثقب أحدث به ضررا كبيرا، مما أوقفه في الطريق السريع “إم 6″، واضطره للاتصال بالدورية المرورية لمساعدته، التي تفاجأت برؤية هداف ليفربول الأول، بحسب صحيفة “الصن” البريطانية

وتعد تلك السيارة جزءاً من أسطول سيارات اللاعب المصري، الذى يتضمن أيضا سيارة لامبورغيني بقيمة 350 ألف دولار، وسيارتين من طراز مرسيدس بنز تبلغ قيمتهما معا 324 ألف دولار، وسيارة أودى بقيمة 70 ألف دولار وسيارة تويوتا كامري تقدر بـ38 ألف دولار.

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
زين اشوى
نجاة محمد
ههه الحمد لله دا محمد رمضان ليفربول
EBRAHIM🌩
يعمري على إلي تتمجغل وتتدلعع🤣💔 يعنني يعور بجدددد عاد 😂🤭 واو مشاكسه
EBRAHIM🌩
تبحث عن لفت الانتباه أو الشهره أو قد يكون السبب أن حبيبها خانها وهنالك أسباب لاحصر لها ووووو ألخ... المرأة مخلوق عاطفي وإذا أحد جرحها تفعل الذي لايخطرر على البال ولو انها عندها وازع ديني قوي كان مافعلت كذا ،وحتى فرضاً لو قتلت نفسها هل هذا سوف يحل مشكلتها لااااا لن يحلها الحل هو أن تكون قوي وتواجه المشكلة وتحلها بيدك.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. فاااااااااار .. يخاف من فااااااار ...

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