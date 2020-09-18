محمد صلاح يتعرض لموقف صعب والشرطة تنقذه

وكالات (صدى):
تعرض اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح لموقف صعب بعد تعطل سيارته على الطريق السريع بمدينة ليفربول، مما تسبب في تدخل الشرطة البريطانية لتنقذ الموقف.
وكانت التفاصيل بأن صلاح كان يتجوله بسيارته من طراز “بنتلي كونتيننتال جي تي”، البالغ ثمنها 208 آلاف دولار في منطقة “نتسفورد”، وفجأة تعرض الإطار الخاص بسيارته لثقب أحدث به ضررا كبيرا، مما أوقفه في الطريق السريع “إم 6″، واضطره للاتصال بالدورية المرورية لمساعدته، التي تفاجأت برؤية هداف ليفربول الأول، بحسب صحيفة “الصن” البريطانية
وتعد تلك السيارة جزءاً من أسطول سيارات اللاعب المصري، الذى يتضمن أيضا سيارة لامبورغيني بقيمة 350 ألف دولار، وسيارتين من طراز مرسيدس بنز تبلغ قيمتهما معا 324 ألف دولار، وسيارة أودى بقيمة 70 ألف دولار وسيارة تويوتا كامري تقدر بـ38 ألف دولار.