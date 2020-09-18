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بالفيديو .. المسند يوضح حالة الطقس في المملكة خلال الأيام القادمة

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. المسند يوضح حالة الطقس في المملكة خلال الأيام القادمة

علي القحطاني (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عن الأجواء المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وتوقع المسند، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن الحالة المطرية ستكون ضعيفة خلال اليومين القادمين، وستكون من خفيفة إلى متوسطة.

كما توقع أن تتشكل السحب على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، وقد يصاحب ذلك هطول أمطار على أجزاء من هذه المرتفعات خلال اليوم، ويوم غد.

وأكد أن درجة الحرارة ستنخفض اليوم بشكل ملموس في شمال المملكة، وسيستمر ذلك إلى منتصف الأسبوع القادم.

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
زين اشوى
نجاة محمد
ههه الحمد لله دا محمد رمضان ليفربول
EBRAHIM🌩
يعمري على إلي تتمجغل وتتدلعع🤣💔 يعنني يعور بجدددد عاد 😂🤭 واو مشاكسه
EBRAHIM🌩
تبحث عن لفت الانتباه أو الشهره أو قد يكون السبب أن حبيبها خانها وهنالك أسباب لاحصر لها ووووو ألخ... المرأة مخلوق عاطفي وإذا أحد جرحها تفعل الذي لايخطرر على البال ولو انها عندها وازع ديني قوي كان مافعلت كذا ،وحتى فرضاً لو قتلت نفسها هل هذا سوف يحل مشكلتها لااااا لن يحلها الحل هو أن تكون قوي وتواجه المشكلة وتحلها بيدك.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. فاااااااااار .. يخاف من فااااااار ...

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