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بالفيديو.. حكم الرقية الشرعية عن بعد بسبب كورونا

Time منذ ساعة
Views 1515
بالفيديو.. حكم الرقية الشرعية عن بعد بسبب كورونا

الرياض (صدى):
أكد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن الرقية عبر الهاتف ونحو ذلك غير صحيحة ولا يعتد بها .

وأكد " العيسى " في برنامج " في الآفاق " أنه يمكن أن يرقي الإنسان نفسه في ظل أزمة كورونا ، بل أن هذا الأفضل له وأهله وإخوانه يدعون له وإذا ذهبت الجائحة يرقونه .

كما أوضح حكم تعليق القلائد التي تحتوي على آيات من القرآن الكريم ويرتديها البعض للحماية والحفظ .

وأوضح أنه لا يجوز ارتداء القلائد بشكل عام بنية الحفظ لأن الله تعالى هو الحافظ وليس هناك إلزام على الله سبحانه بالحفظ ما دام الإنسان يرتديها .

وأشار أنه من الأفضل عدم ارتدائها حتى وإن لم يكن بنية الحفظ لأنك قد تدخل بها بيت الخلاء وليس في هذا تكريم لآيات الله وقد تنسى أن تخلعها ذات مرة والإحتياط مطلوب بالشريعة ، وحفظ الله للإنسان يأتي بإيماننا بالله عز وجل وعملنا بآياته .

حكم الرقية عن بعد بالهاتف وغيره.. وكيف نتصرف في الظروف الطارئة مثل كورونا؟

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
أطول فترة خطوبة في التأريخ سبع سنوات وتنتهي بالفشل
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. زين سحبوهاا ..
ابن حزم
شي طيب وإن شاء الله الى أرقام أقل خلال الأيام الجايه ونصفر .
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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