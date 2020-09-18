استمرار ترشيح «محمد التويجري» لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية بالجولة الثانية

الرياض (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية استمرار المرشح السعودي والإقتصادي البارز محمد التويجري بالجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة العالمية المعنية بالتجارة.
وأكدت مصادر أن " التويجري" مستمر مع مرشحي بريطانيا ونيجيريا وكينيا وكوريا الجنوبية فيما خرج مرشحي مصر والمكسيك ومولدوفا ، وفقاً لـ " الإخبارية " .
ويتمتع المستشار محمد التويجري، وهو مستشار في الديوان الملكي بسجل حافل بالخبرات المهنية والعملية، وهو أحد رجال الاقتصاد السعودي البارزين، وسبق وأن شغل منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة.